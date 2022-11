Com câncer na bexiga, Celso Portiolli é internado e lamenta ausência no Teleton

Em tratamento contra câncer na bexiga, Celso Portiolli, 55, precisou ser internado novamente. Nas redes sociais, o apresentador compartilhou um vídeo do quarto de um hospital em São Paulo para contar sobre a internação na última sexta-feira (4).

"É do conhecimento de muitas pessoas que eu estou em tratamento. A minha saúde está excelente, perfeita, como divulguei esses dias ao lado do doutor Fernando Maluf, após fazer uma bateria de exames. Está top, mas eu tenho que fazer meu tratamento, a imunoterapia".

Contou também que está na terceira fase do tratamento, na qual a BCG é colocada na bexiga para melhorar a imunidade com papel de inflamar o órgão.

"A minha bexiga respondeu até demais ao tratamento, [mas] precisei me internar para cuidar dos efeitos, porque inflamou muito. Então, vou ter que ficar esses três próximos dias no hospital para amenizar e tratar os sintomas agora".

Ausência no Teleton

Além de dar detalhes sobre o estado de saúde, Portiolli lamentou o fato de, pela primeira vez, não estar presente no Teleton, realizado neste fim de semana.

"Infelizmente, eu não vou poder participar do Teleton, mas peço que você colabore, fazendo sua doação, ajudando a bater a meta de R$ 30 milhões. Pela primeira vez eu não estarei presencialmente no palco do Teleton. Isso dói demais meu coração. Eu estarei torcendo e vibrando pelo 25º Teleton. Deus abençoe todos vocês", concluiu.