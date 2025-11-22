Caldeirão com Mion desde sábado (22) tem Fabiana Karla e show de Joelma

O Caldeirão com Mion deste sábado (22) está recheado de atrações para animar a sua tarde.

No quadro "Vai ou Não Vai", os comediantes Fabiana Karla e Murilo Couto, além do influenciador Felipe Theodoro, se juntam à plateia para descobrir o que acontece em situações divertidas e inusitadas que podem surgir no palco.

Na dinâmica, Fabiana Karla vai do riso à emoção ao reconhecer a voz da filha, Laura Simões, cantando “Someone Like You”, de Adele.

A atração musical do programa fica por conta da cantora Joelma, que apresenta seus maiores sucessos, incluindo “A Lua Me Traiu”. A artista ainda é desafiada a mostrar sua intimidade com um brinquedo que marcou gerações: ela precisa responder se o pião vai ou não vai rodar.

O programa também exibirá uma história emocionante envolvendo um policial, César Franco, que conheceu um companheiro de quatro patas durante uma romaria rumo à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?

O programa vai ao ar a partir das 16h15, na programação da TV Globo.