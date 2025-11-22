Diário do Nordeste
Caldeirão com Mion desde sábado (22) tem Fabiana Karla e show de Joelma

Emoção entre mãe e filha e quadros de sucesso agitam a atração deste sábado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A imagem mostra um grupo de pessoas posando sorridentes em um estúdio colorido, junto com um personagem fantasiado sentado à frente.
Legenda: Surpresa no ‘Vai ou Não Vai’ e adoção de pet emocionam no Caldeirão.
Foto: Reprodução Imprensa Globo / Thalles Trouva.

O Caldeirão com Mion deste sábado (22) está recheado de atrações para animar a sua tarde.

No quadro "Vai ou Não Vai", os comediantes Fabiana Karla e Murilo Couto, além do influenciador Felipe Theodoro, se juntam à plateia para descobrir o que acontece em situações divertidas e inusitadas que podem surgir no palco.

Na dinâmica, Fabiana Karla vai do riso à emoção ao reconhecer a voz da filha, Laura Simões, cantando “Someone Like You”, de Adele.

A atração musical do programa fica por conta da cantora Joelma, que apresenta seus maiores sucessos, incluindo “A Lua Me Traiu”. A artista ainda é desafiada a mostrar sua intimidade com um brinquedo que marcou gerações: ela precisa responder se o pião vai ou não vai rodar.

O programa também exibirá uma história emocionante envolvendo um policial, César Franco, que conheceu um companheiro de quatro patas durante uma romaria rumo à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?

O programa vai ao ar a partir das 16h15, na programação da TV Globo.

foto do cantor Daniel tocando violão em frente à fazenda.
Zoeira

'Viver Sertanejo' relembra grandes compositores neste domingo (23)

Apresentador Daniel solta a voz ao lado de convidados que assinaram grandes sucessos da música brasileira.

Redação
22 de Novembro de 2025
Michelle Loreto se despediu no Instagram com mensagem emocionada.
Zoeira

Michelle Loreto deixa a Globo após 20 anos na emissora

Apresentadora anunciou saída em tom de gratidão e diz que seguirá novos projetos ligados à saúde e maternidade.

Redação
21 de Novembro de 2025
Colagem que mostra como esta Glória Menezes já na velhice, em bom estado de saúde.
Zoeira

O que aconteceu com Glória Menezes? Atriz está fora das novelas há uma década

A veterana está está de volta no ‘Vale a Pena Ver de Novo’ como a vilã do clássico ‘Rainha da Sucata’.

Redação
21 de Novembro de 2025
Juju do Pix retirou o óleo mineral que deformou seu rosto.
Zoeira

Juju do Pix passa por cirurgia para retirar óleo mineral do rosto

Primeira etapa do procedimento foi concluída e médicos dizem que caso é um dos mais delicados já atendidos

Redação
21 de Novembro de 2025
Walcyr exibiu o mimo nas redes sociais.
Zoeira

Walcyr Carrasco exibe presente de luxo de quase R$ 10 mil que ganhou de Larissa Manoela

Autor mostrou nas redes o porta-celular grifado enviado pela atriz.

Redação
21 de Novembro de 2025
Personagens da primeira temporada de Tremembé dentro de cela em imagem de divulgação. Imagem usada em matéria sobre anúncio da segunda temporada da série onde terá Robinho.
Zoeira

'Tremembé' tem 2ª temporada confirmada e mostrará Robinho em presídio

Série já tem Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga como personagens.

Redação
21 de Novembro de 2025
selfie da ex-bbb Raquele, que rebateu críticas nas redes sociais após retomar a venda de doces.
Zoeira

Ex-BBB Raquele Cardozo volta a vender doces e desabafa após críticas

Capixaba reafirma que empreender é escolha e critica comentários negativos sobre a carreira.

Redação
21 de Novembro de 2025
foto da miss México, campeã do Miss Universo 2025
Zoeira

Quem ganhou o Miss Universo 2025? Mexicana vence após polêmica

Fátima Bosch chegou a ser chamada de "estúpida" por organizador do evento, mas teve o apoio de outras candidatas.

Redação
21 de Novembro de 2025
Imagem mostra o cantor cearense Wallas Arrais com olhos marejados durante eliminação do reality show a Fazenda.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Cearense é eliminado em nona roça

O peão foi o menos votado e deixou o reality nessa quinta-feira (20).

Redação
21 de Novembro de 2025
A imagem mostra o músico Gary Mounfield, conhecido como 'Mani', tocando um baixo. Ele é um homem branco, cabelo escuro e blusa azul
Zoeira

Morre 'Mani', baixista da banda de rock Stone Roses

O músico também integrou a banda Primal Scream.

Redação
20 de Novembro de 2025
Maria Caporusso é uma mulher branca de cabelo acobreado. Na foto, ela está debatendo com uma pessoa.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso disputam a preferência do público.

Redação
20 de Novembro de 2025
Miss Angola Maria Da Cunha (frente direita) sobe ao palco com outras concorrentes durante a apresentação nacional de figurinos do Miss Universo 2025 em Nonthaburi, ao norte de Bangkok, em 19 de novembro de 2025.
Zoeira

Veja cinco curiosidades sobre o concurso Miss Universo 2025

Candidatas com mais de 40 anos, trans e estreia de palestina são destaques.

Redação
20 de Novembro de 2025
Um jovem sentado em ambiente interno, olhando com expressão séria para o lado. Ele tem cabelo loiro ondulado, um pouco comprido, e veste uma blusa de moletom cinza. Ao fundo, o cenário é desfocado, com luz natural entrando por grandes janelas e plantas visíveis, criando um clima suave e iluminado.
Zoeira

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha data de estreia e teaser inédito; veja

A narrativa revisita o passado de Panem com foco na experiência de Haymitch Abernathy.

Redação
20 de Novembro de 2025
Maria Gabriela Lacerda desfilou com figurino em homenagem à Nossa Senhora Aparecida.
Zoeira

Miss Universo: brasileira usa traje de R$ 130 mil inspirado em Nossa Senhora Aparecida

Modelo Maria Gabriela Lacerda desfilou figurino que levou sete meses e 15 profissionais para ser produzido

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra influenciadora fitness Gracyanne Barbosa abraçada ao ex-marido, o cantor Belo.
Zoeira

Gracyanne e Belo estão oficialmente divorciados, diz colunista

União de 16 anos foi encerrada por decreto judicial.

Redação
20 de Novembro de 2025
Gabrielle Henry conquistou o título de Miss Jamaica 2025 em agosto e também é médica oftalmologista.
Zoeira

Miss Universo 2025: Miss Jamaica cai no palco e é hospitalizada

Gabrielle Henry sofreu acidente em etapa preliminar e teve ferimentos leves.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra colagem com fotos de Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso, participantes de A Fazenda que estão na nona roça do programa.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote

Duda, Wallas e Maria disputam a preferência do público.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra o jornalista Dudu Camargo usando chapéu de fazendeiro em A Fazenda 17.
Zoeira

A Fazenda 17: Dudu vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

Veja como foi a disputa pelo chapéu e como ficou a nona berlinda.

Redação
20 de Novembro de 2025
Leticia Prisco ao lado de Heloisa, durante uma festa.
Zoeira

Heloísa Périssé confirma namoro com a diretora de TV Leticia Prisco

Atriz assume relacionamento após meses de circulação discreta ao lado da parceira.

Redação
19 de Novembro de 2025