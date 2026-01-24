'Caldeirão com Mion' conhece a Cidade do Forró de Dorgival Dantas neste sábado (24)

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (24) tem como destaque uma matéria especial sobre a Fazenda Tome Xote, conhecida como Cidade do Forró, construída pelo músico Dorgival Dantas. A estrutura é dedicada a perpetuar a cultura do forró, e fica no município de Olho-d'Água do Borges, no Rio Grande do Norte (RN).

"Espero que o Brasil se encante com esse pedacinho do céu no meu sertão", escreveu Dorgival na publicação do programa nas redes sociais.

As atrações musicais serão Henry Freitas, que estreia no palco do Caldeirão, Tierry, e Murilo Huff, em especial gravado na praia de São Miguel do Gostoso, no litoral do RN.

O programa deste sábado será mais uma edição do "Caldeirão de Verão".

Veja a chamada

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?

O programa vai ao ar neste sábado (24) às 16h15, segundo a programação da TV Globo.