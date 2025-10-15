Buzeira e a família foram da miséria à ostentação nas redes

Em apenas cinco anos, Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, saiu da pobreza e construiu um patrimônio milionário que, até então, parecia fruto do sucesso nas redes sociais, onde soma mais de 15 milhões de seguidores.

O influenciador foi preso pela Polícia Federal na terça-feira (14), é suspeito de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.

Bruno não é o único da família a ter fama digital. Seus quatro irmãos, todos conhecidos pelo sufixo “zeira” nos apelidos, também se destacam nas redes, mostrando uma vida de luxo com carros importados, joias e mansões.

O contraste é marcante: os irmãos cresceram em uma casa simples na periferia de Itaquera, zona leste de São Paulo, cujas paredes mal tinham reboco.

O sonho de ser jogador de futebol nunca se concretizou. Rejeitado nas partidas da escola, Buzeira trabalhou como “faz-tudo” na empresa de um tio e depois conseguiu um emprego em uma multinacional. Guardava cada centavo, tentando ajudar a família, que enfrentava dificuldades financeiras após o fracasso de um pequeno negócio de quentinhas administrado pela mãe, Gi.

Rifas alavancaram patrimônio de influencer Buzeira

Em 2020, demitido durante a pandemia, Buzeira decidiu apostar na internet. Criou um perfil com fotos produzidas e começou a seguir centenas de pessoas.

Ganhou seguidores rapidamente e teve a ideia de promover rifas. Começou com carros usados, um Palio 98, um Idea 2010 e um Vectra 2012, e, com o tempo, passou a sortear motos e veículos importados. As rifas se tornaram o pilar do império que o transformou em um dos nomes mais comentados da internet.

Mas a ascensão financeira veio acompanhada de distanciamentos familiares. Buzeira se mudou sozinho e enfrentou críticas por não ajudar os parentes. “Eu tinha que me fortalecer antes pra depois chegar junto neles”, disse em entrevista recente ao Podpah. “Hoje são 40 pessoas na minha casa. É muita gente, muito gasto, mas eu não ligo. A gente tá aqui de passagem, não tem que se apegar a dinheiro”.

Atualmente, todos os irmãos “vivem das rifas” e exibem um estilo de vida luxuoso nas redes. A mãe, apelidada de Mãezera, ganhou uma mansão e ostenta roupas de grife, joias e dentes de porcelana. Os carros da família ultrapassam facilmente R$ 1 milhão. O padrão de vida, porém, chamou a atenção da Polícia Federal.

Lucas Fernando Souza Silva, o Mingauzeira, é alvo de mandado de busca e apreensão na Operação Narco Bet. Ele teria recebido R$ 590 mil de Buzeira entre julho e agosto do ano passado e, recentemente, comprou um Porsche de R$ 1,5 milhão.

Outros dois irmãos, JhowJhow e Guizeira, não foram diretamente relacionados à investigação. JhowJhow, no entanto, já teve passagem pela polícia e chegou a ser baleado quatro vezes no passado.

A família, que se declara evangélica e costuma repetir frases como “tudo que tenho é dado por Deus”, agora é alvo das autoridades.