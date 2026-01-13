Diário do Nordeste
Bulldog 'skatista' de influenciadora cearense volta a viralizar nas redes sociais; assista

Vídeo da bulldog de Ananda Goersch soma 678 mil visualizações no TikTok.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira

Zuzu, ou melhor, Zullie, como consta em sua certidão canina, voltou a roubar a cena nas redes sociais. A bulldog francesa da influenciadora digital e chef cearense Ananda Goersch viralizou novamente após um vídeo em que aparece andando de skate pela primeira vez ultrapassar 678 mil visualizações.

O registro, apesar de recente no alcance, foi feito no Natal de 2023 e mostra o exato momento em que Zuzu tem seu primeiro contato com o skate. “Esse vídeo foi filmado no momento exato que ela teve o primeiro contato. No primeiro take, meu irmão, que foi quem presenteou, está tirando o skate da caixa. Não tinha nem como ter tido nenhum tipo de treinamento antes”, contou Ananda.

Segundo a influenciadora, a relação da cachorra com o skate começou muito antes do presente. “Sempre que ela via alguém passando de skate, meio que dava uma enlouquecida e começava a latir de um jeito muito engraçado. Quando ela sabia que a gente ia passar perto da pista, já mudava completamente a frequência”, relembra.

"Foi a primeira vez que ela subiu e chegou perto de qualquer skate”, reforça Ananda. A reação da família foi imediata. “Todo mundo ficou completamente em choque, mas finalmente fez sentido toda a euforia que ela sente quando vê alguém passando de skate”.

Cadela ativa e curiosa

Apesar de ser uma bulldog, raça que não costuma ser associada a esporte, Zuzu sempre foi ativa e curiosa. “Ela é extremamente inteligente e articulada. Eu não imaginava que ela iria desenrolar de primeira, mas conhecendo a Zuzu, sei que ela é capaz de desenrolar qualquer coisa”, brinca a tutora.

Essa não é a primeira vez que a cachorra viraliza. No fim de 2023, o mesmo vídeo já havia alcançado números impressionantes: 5,4 milhões de visualizações no Instagram e mais de 6 milhões no X, antigo Twitter, segundo Ananda. Agora, o retorno aos holofotes aconteceu após outro registro em que Zuzu aparece “gritando” para surfistas na praia do Porto das Dunas, no litoral cearense. “No TikTok já está com 5,2 milhões e no Instagram, 3,2 milhões”, diz Ananda.

Cearense, Ananda mora atualmente em São Paulo com Zuzu, onde o vídeo do skate foi gravado. De férias em Fortaleza, a dupla já começou a sentir os efeitos da fama fora das telas. “Desde então tem sido muito interessante o carinho das pessoas com a Zuzu. Até fomos reconhecidas na Beira-Mar recentemente”, conta, aos risos.

