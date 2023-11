Balenciaga viraliza com saia-toalha de R$ 5 mil; relembre peças polêmicas da marca

A marca espanhola Balenciaga retornou aos assuntos mais comentados dos últimos dias ao lançar uma saia-toalha. O modelo pode ser adquirido no valor de 925 dólares (equivalente a R$ 4.886) e faz parte da coleção resort de 2024 da grife.

Na web, o novo modelo da marca está dividindo opiniões. Um internauta disse que "compraria" o artigo de luxo. Outro internauta informou que o lançamento do produto pode ser classificado como estratégia de marketing para "chamar atenção" do público.

A marca de móveis IKEA do Reino Unido ironizou a Balenciaga lançando uma saia-toalha pelo preço de 16 libras, cerca de R$ 96.

Relembre polêmicas da marca

Campanhas com ursinhos sadomasoquistas e crianças

A marca mostrou crianças segurando bolsas em formato de ursos de pelúcia vestindo acessórios característicos do sadomasoquismo, em couro e com correntes, em novembro de 2022.

Legenda: Após a repercussão negativa, as imagens foram retiradas do ar pela marca Foto: divulgação

Uma das peças tinha braços e pernas decorados com pulseiras em couro com detalhes de espetos, além de uma espécie de coleira com detalhe de cadeado no pescoço, sendo segurada, na foto, por uma criança ruiva. Já o outro urso usava roupa que também remetia às usadas tradicionalmente em práticas sexuais de BDSM e uma calcinha de renda.

A linha gerou revolta nas redes e foi retirada do ar. A marca pediu desculpas pelo ocorrido.

Tênis 'destroyed'

Legenda: Novo tênis "destroyed" da Balenciaga viraliza nas redes sociais Foto: Divulgação

Em maio de 2022, a Balenciaga virou meme nas redes sociais ao anunciar o lançamento do tênis "destroeyd". Conforme o blog de moda highsnobiety, os tênis, nomeados "Paris Sneaker", lembravam o clássico Converse Chuck Taylor e eram desgastados de forma proposital, com furos e rasgos na textura e desgaste na borracha.

Os tênis podem ser adquiridos por cerca de R$ 10 mil.

Crocs de salto

Legenda: Atualmente, peças em crocs saem por US$ 625, cerca de R$ 3,2 mil Foto: Reprodução/Instagram

A coleção da Balenciaga em parceria com a Crocs também chamou atenção nas redes sociais em 2021. No site americano da marca, as Crocs Madame aparecem nas cores branca, preta, verde e rosa. Atualmente, o par de Crocs Madame custa 625 dólares, cerca de R$ 3,2 mil.

Sacolas plásticas e sapatos sujos de tinta

Legenda: Modelos com sacolas da marca em desfile Foto: : Reprodução/YouTube/Balenciaga

Itens que remetem a sacolas plásticas e sapatos sujos de tinta faziam parte do catálogo da loja.

Em março de 2022, a marca já havia apresentado uma bota de plataforma, feita de nylon, com manchas de tinta. No site da empresa nos Estados Unidos, o par custa 1,7 mil dólares, cerca de R$ 8 mil.

Outro item curioso, apresentado em desfile na cidade de Paris, foi usado por modelos dentro de uma redoma, onde encararam vento e simulação de neve: sacolas que remetiam a sacos de lixo.