Ator João Acaiabe, do Sítio do Picapau Amarelo, morre aos 76 anos de Covid-19

O ator João Acaiabe, de 76 anos, o Tio Barnabé da última versão do Sítio do Picapau Amarelo, morreu na madrugada desta quinta-feira (1º), após complicações clínicas da Covid-19. O artista estava internado em um hospital de São Paulo desde o dia 15 de março para tratar a doença pandêmica.

No início dos sintomas, Acaiabe apresentava um quadro estável, mas piorou e acabou sendo transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde estava intubado.

Nesta quarta-feira (31), a família do ator emitiu uma nota oficial sobre a internação do artista. Segundo o comunicado, Acaiabe havia solicitado que não fosse divulgado o fato "para evitar que os seus milhares de amigos, admiradores enviassem uma grande quantidade de mensagens, telefonemas" e porque acreditava que superaria o coronavírus.

Legenda: Thays Acaiabe lamentou a morte do pai Foto: Arquivo pessoal

Thays Acaiabe, filha do ator, anunciou o falecimento em publicação nas redes sociais. No texto, ela lembrou o último Natal ao lado do pai, regado a "comida, filmes e livros".

"Guardarei no coração tudo o que vivemos e a referência que você é para a nossa família! Gratidão, meu pai. Que os espíritos de luz te recebam em Aruanda até a gente se encontrar novamente porque almas gêmeas nunca se separam!".

Ator de teatro, TV e cinema, Acaiabe também era contador de histórias, diretor e locutor. Entre os personagens mais marcantes nas telinhas, estão o "Tio Barnabé" no Sítio do Picapau Amarelo, entre 2001 a 2006, "Seu Pimpinonni" na nova versão da telenovela Uma Rosa com Amor e o Chefe Chico no remake de Chiquititas entre 2013 a 2015.