Após término, Marquezine e João Guilherme ainda se seguem e mantêm fotos juntos nas redes sociais

Mesmo após as assessorias de imprensa de João Guilherme e Bruna Marquezine anunciarem o fim do namoro dos dois, na quarta-feira (19), os atores mantêm as fotos juntas nas redes sociais.

A última foto postada por João Guilherme com a ex-companheira foi no dia 5 de fevereiro. São as imagens do aniversário do artista, comemorado na fazenda Talismã, de seu pai, o cantor Leonardo. O comentário carinhoso que Bruna deixou na postagem também continua lá: “Foi bom demais! Você merece”, escreveu ela.

O ex-casal também continua se seguindo no Instagram. Os fãs dos atores foram pegos de surpreso com a notícia do término, ontem. Bruna, aliás, demonstrava ser muito próxima da família materna do ator. Segundo o "Extra", eles, inclusive, estavam morando juntos em um apartamento no Rio de Janeiro na companhia dos cachorros.

Término amigável

Bruna e João estavam juntos há aproximadamente um ano e o término do relacionamento foi amigável, segundo a nota da assessoria da atriz. “A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento”, dizia o comunicado.