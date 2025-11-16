Angélica relembra abuso sexual na adolescência e defende debate necessário 

Angélica voltou a abordar, em entrevista recente à Marie Claire, o episódio de abuso sexual que sofreu aos 15 anos. A apresentadora ressaltou o impacto emocional do trauma e reforçou a importância de manter o tema em discussão para proteger meninas e adolescentes.

“Hoje, com tanta informação na internet, muito menos meninas vão viver o que eu vivi. É isso que a gente quer. Não queremos falar disso porque é uma 'delícia' falar sobre esse assunto. Claro que não, é gatilho para todos os lados, mas como alguém que quer um futuro melhor, a gente tem que falar”, disse.

Ela também comentou como lida com críticas sobre a aparência, lembrando que cresceu sob constante exposição. "Hoje podemos rebater, porque a internet existe e temos esse canal. Quando comecei na televisão, eu surgi antes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), então não tinha regra nenhuma. Hoje tem mais cuidado, de tanto a gente lutar por isso”.

A apresentadora ainda reforçou sua autonomia estética: “E se eu tivesse feito [harmonização facial], qual seria o problema? Vivo da minha imagem. Se tiver que fazer, vou fazer. Mas isso não tem que virar uma pauta de crítica ou de comparações”.

Em sua nova fase no GNT, Angélica destacou que quer usar sua plataforma para debater temas sociais relevantes, incluindo direitos das mulheres e políticas públicas. “Trazemos pautas de comportamento importantes para que as pessoas debatam, discordem, pensem. Sei da minha credibilidade e da minha voz para com o público que cresceu comigo”.

Namoro do filho

A artista também comentou a situação envolvendo o filho Benício e a ex-namorada Duda Guerra, dizendo que o jovem enfrentou a repercussão de maneira tranquila.

"Na época em que esse episódio aconteceu, a própria escola entrou em contato. Meus filhos ficam muito mais tranquilos do que as pessoas ou do que a gente. Não sucumbiu em momento algum às cobranças ou aos olhares na escola, já que [a notícia do término] tinha saído em todos os sites. Ele não ligou. A escola ligou mais que ele”, pontuou a apresentadora.