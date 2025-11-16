Andressa Urach compara conteúdo adulto a nudez em novelas e rebate críticas

Andressa Urach voltou a comentar seu trabalho com conteúdo adulto e fez uma comparação direta com cenas de nudez exibidas em produções televisivas, especialmente nas novelas. Durante sua apresentação como musa da Porto da Pedra, em São Gonçalo (RJ), ela afirmou que a maneira como seu trabalho é visto revela um julgamento desigual.

"As atrizes da Globo também fazem filme peladas, com relação sexual nas novelas, e ninguém fala nada. É a mesma coisa. É um filme com cena erótica, só que fechado, vai pagar só quem quiser. Não está explícito para todo mundo", disse ela ao Uol.

A influenciadora também respondeu às críticas por ter convidado o filho, Arthur, para atuar como cinegrafista de suas produções. Para ela, trata-se de uma oportunidade profissional como qualquer outra. "Por que eu pagaria alguém de fora? É uma profissão, é um trabalho. Assim como hoje você tá com a câmera na mão”, justificou.

Urach afirmou que sua visão mudou ao longo dos anos e que já teve preconceitos parecidos com os que enfrenta hoje. "A gente nasce numa sociedade machista, impondo o que é certo e errado. O que é certo pra mim pode ser errado pra você. Isso é respeitar o próximo: amar o próximo. Quando tu ama o próximo, tu não faz mal pra ele porque tu não faria mal pra você”.

Problemas de saúde

Vivendo o que chama de uma fase mais equilibrada, ela relembrou os graves problemas de saúde causados pelo uso de hidrogel e disse que a experiência transformou sua forma de enxergar o mundo. "Hoje eu me sinto uma mulher mais experiente, mais madura. Aprendi muito com todas as dores. Quando você enfrenta a morte, aprende a dar valor pras coisas simples da vida”.

A modelo contou que suas reflexões mais profundas vieram nos momentos mais difíceis. "Você tá no hospital respirando por máquinas e diz: 'Antes eu respirava e não dava valor'. Quando alguém tem que te limpar, você entende o que é a vida. Eu fico feliz por ter passado por toda essa dor porque hoje eu dou valor à minha vida, à minha família, ao meu filho”.

Urach reforçou que passou por um processo interno de cura. “Hoje eu me sinto mais bonita por dentro. Aprendi a perdoar. Entendi que mágoa e rancor só iam me adoecer. Hoje eu sou livre. Minha fé continua inabalável, mas sem preconceito e sem culpa.”

Apesar das críticas, ela afirma que a rejeição pública não a desestabiliza, pelo contrário. “Hater é bom. Ninguém chuta cachorro morto. O prego que se destaca leva a martelada. Se você quer crescer, vai ter sempre alguém pra criticar. Eu acredito em mim. Quem me critica é quem faz meu sucesso. Falem bem ou mal, mas falem de mim”.