Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Andressa Urach compara conteúdo adulto a nudez em novelas e rebate críticas

Modelo defende trabalho, cita atrizes da Globo e diz viver fase de maturidade.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Urach comparou seu trabalho com conteúdo adulto com um filme com cena erótica
Legenda: Urach comparou seu trabalho com conteúdo adulto com um filme com cena erótica
Foto: Reprodução/X

Andressa Urach voltou a comentar seu trabalho com conteúdo adulto e fez uma comparação direta com cenas de nudez exibidas em produções televisivas, especialmente nas novelas. Durante sua apresentação como musa da Porto da Pedra, em São Gonçalo (RJ), ela afirmou que a maneira como seu trabalho é visto revela um julgamento desigual.

"As atrizes da Globo também fazem filme peladas, com relação sexual nas novelas, e ninguém fala nada. É a mesma coisa. É um filme com cena erótica, só que fechado, vai pagar só quem quiser. Não está explícito para todo mundo", disse ela ao Uol.

A influenciadora também respondeu às críticas por ter convidado o filho, Arthur, para atuar como cinegrafista de suas produções. Para ela, trata-se de uma oportunidade profissional como qualquer outra. "Por que eu pagaria alguém de fora? É uma profissão, é um trabalho. Assim como hoje você tá com a câmera na mão”, justificou.

Urach afirmou que sua visão mudou ao longo dos anos e que já teve preconceitos parecidos com os que enfrenta hoje. "A gente nasce numa sociedade machista, impondo o que é certo e errado. O que é certo pra mim pode ser errado pra você. Isso é respeitar o próximo: amar o próximo. Quando tu ama o próximo, tu não faz mal pra ele porque tu não faria mal pra você”.

Problemas de saúde

Vivendo o que chama de uma fase mais equilibrada, ela relembrou os graves problemas de saúde causados pelo uso de hidrogel e disse que a experiência transformou sua forma de enxergar o mundo. "Hoje eu me sinto uma mulher mais experiente, mais madura. Aprendi muito com todas as dores. Quando você enfrenta a morte, aprende a dar valor pras coisas simples da vida”.

A modelo contou que suas reflexões mais profundas vieram nos momentos mais difíceis. "Você tá no hospital respirando por máquinas e diz: 'Antes eu respirava e não dava valor'. Quando alguém tem que te limpar, você entende o que é a vida. Eu fico feliz por ter passado por toda essa dor porque hoje eu dou valor à minha vida, à minha família, ao meu filho”.

Urach reforçou que passou por um processo interno de cura. “Hoje eu me sinto mais bonita por dentro. Aprendi a perdoar. Entendi que mágoa e rancor só iam me adoecer. Hoje eu sou livre. Minha fé continua inabalável, mas sem preconceito e sem culpa.”

Apesar das críticas, ela afirma que a rejeição pública não a desestabiliza, pelo contrário. “Hater é bom. Ninguém chuta cachorro morto. O prego que se destaca leva a martelada. Se você quer crescer, vai ter sempre alguém pra criticar. Eu acredito em mim. Quem me critica é quem faz meu sucesso. Falem bem ou mal, mas falem de mim”.

Urach comparou seu trabalho com conteúdo adulto com um filme com cena erótica
Zoeira

Andressa Urach compara conteúdo adulto a nudez em novelas e rebate críticas

Modelo defende trabalho, cita atrizes da Globo e diz viver fase de maturidade.

Redação
Há 33 minutos
Amigo de Virginia mostrou a decoração romântica do quarto da influenciadora em Londres
Zoeira

Virginia e Vini Jr têm quarto decorado em Londres; amigo flagra surpresa romântica

Influenciadora foi acordada por Hebert Gomes, e balões rosa chamaram atenção.

Redação
Há 42 minutos
Angélica defendeu que falar sobre o abuso sexual é importante para manter o tema em discussão e proteger meninas e adolescentes
Zoeira

Angélica relembra abuso sexual na adolescência e defende debate necessário 

Apresentadora fala sobre traumas aos 15 anos e pressões estéticas.

Redação
Há 45 minutos
Apresentadoras do Fantástico, Maju Coutinho e Poliana Abritta.
Zoeira

Fantástico’ deste domingo (16) destaca pesquisa inédita sobre a sexualidade do brasileiro

A revista eletrônica também exibe uma reportagem especial sobre acidentes provocados por bicicletas elétricas.

Redação
Há 1 hora
Tirullipa participa do movimento religioso Legendários.
Zoeira

Tirullipa participa do movimento religioso Legendários: 'família restaurada'

Em agosto, o humorista se envolveu em uma polêmica sobre traição e pediu desculpas.

Redação
Há 1 hora
Beijo entre Tata e Cocielo foi celebrado nas redes sociais
Zoeira

Beijo entre Tata Estaniecki e Júlio Cocielo reacende rumores de volta

Ex-casal, separado desde outubro, surpreendeu convidados ao trocar carinho em festa

Redação
16 de Novembro de 2025
Bruna e Shawn foram flagrados em clima de intimidade
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem juntos em show de Dua Lipa em SP

Atriz e cantor canadense reacendem rumores ao serem flagrados na área VIP acompanhados de amigos.

Redação
16 de Novembro de 2025
Ivete Sangalo.
Zoeira

Dança dos Famosos tem Ivete Sangalo como jurada neste domingo (16/11)

A cantora vai julgar apresentações no estilo Dança Cigana.

Redação
16 de Novembro de 2025
Temperatura Máxima exibe o filme 'Resistência' hoje (16/11)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Resistência' hoje (16/11)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
16 de Novembro de 2025
Roteirista de ‘Tremembé’ e foto de Suzane von Richthofen.
Zoeira

Roteirista de ‘Tremembé’ diz que foi processado por Suzane von Richthofen

O profissional disse ainda que ela tem se beneficiado do sucesso da série.

Redação
16 de Novembro de 2025
Alexandre Pires é um homem negro de meia idade, careca e de barba rala. Na foto, ele usa terno marrom e camisa de gola alta da mesma cor. Está cantando.
Zoeira

'Viver Sertanejo' tem Alexandre Pires e Luiz Cláudio & Giuliano neste domingo (16)

O programa é apresentado por Daniel e vai ao ar após o Globo Rural.

Redação
16 de Novembro de 2025
Apresentadores do programa Globo Rural.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (16) mostra como o agro pode ajudar a reduzir o efeito estufa

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Redação
16 de Novembro de 2025
Convidados do Altas Horas posam para fotos
Zoeira

‘Altas Horas’ reúne grandes nomes da dramaturgia e da música neste sábado (15)

Agora ator, Belo canta no palco da atração e fala sobre Misael, seu personagem na novela ‘Três Graças’, do autor Aguinaldo Silva, que também participa do programa.

Redação
15 de Novembro de 2025
À esquerda, uma Thais Carla está usando maiô branco, se prepara para descer um toboágua, acompanhada por funcionários do parque aquático que orientam o procedimento.
Zoeira

Thais Carla realiza sonho de descer em toboágua, no Ceará, após perder 70kg

O momento foi compartilhado no Instagram.

Redação
15 de Novembro de 2025
Imagem de novela com o ator Tony Ramos mais jovem falando e gesticulando.
Zoeira

Globoplay exibirá capítulos de novela, cuja íntegra foi perdida nos acervos da emissora

Internautas pedem que a versão completa, em espanhol, seja disponibilizada com legendas na plataforma.

Redação
15 de Novembro de 2025
Daniel de Oliveira surgiu em foto caracterizado como Alaorzinho, seu novo personagem em
Zoeira

Primeira imagem de Daniel de Oliveira em 'Coração Acelerado' é revelada

Ator vive Alaorzinho, herdeiro da família Amaral, na nova novela das sete.

Redação
15 de Novembro de 2025
Luana Piovani destacou que o conceito de mãe solo não se limita à parte financeira
Zoeira

Luana Piovani critica pensão de Scooby: 'eu me sinto mãe solo'

Atriz afirma que valor pago pelo ex é insuficiente.

Redação
15 de Novembro de 2025
Gabriela Loran vive Viviane em
Zoeira

Estrela de 'Três Graças', Gabriela Loran fala sobre sua transição

Atriz relembra mudanças, inspirações e procedimento na Tailândia.

Redação
15 de Novembro de 2025
Marjorie Estiano relembrou cena da novela
Zoeira

Marjorie Estiano relembra cena submersa em que 'achou que fosse morrer'

Atriz contou que sequência de "A Vida da Gente" quase terminou em tragédia por falta de preparo e dificuldades dentro d’água

Redação
15 de Novembro de 2025
Ângela Diniz foi assassinada por seu então namorado, Doca Street, nos anos 70. Imagem usada em matéria que fala sobre os filhos da vítima.
Zoeira

O que aconteceu com os filhos de Ângela Diniz e Milton Villas Boas

Minissérie reacende interesse pela trajetória da socialite.

Redação
15 de Novembro de 2025