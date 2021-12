Amigo Secreto do Fantástico: Esse Menino ganha luminária de Michel Gomes e vira meme

A participação do humorista e influenciador digital Esse Menino no amigo secreto dos famosos realizado pelo Fantástico, neste domingo (19), causou repercussão nas redes sociais. Ao presentear o apresentador Marcos Mion com um tênis personalizado, o criador de conteúdo ganhou uma luminária do ator Michel Gomes.

Os internautas se identificaram com a disparidade de valores entre os presentes e aproveitaram para fazer memes com a situação.

O comediante publicou nas redes sociais uma imagem do momento em que recebeu a luminária e escreveu na legenda: "Feliz festas".

"Gente pelo amor de Deus é brincadeira, ninguém pesando a mão. Eu amei. Um Natal iluminado", disse o artista em um story no Instagram.