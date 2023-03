Amanda fica chateada com voto de Ricardo no BBB 23: ‘não esperava’

Após a formação do 11º paredão no BBB 23, em conversa com as amigas do quarto Deserto, Amanda disse estar chateada com o voto que recebeu de Ricardo Alface. A médica descobriu o voto do brother após ele revelar na dinâmica Dedo-duro.

“É um voto que não esperava. Coloquei a plaquinha de 'maior decepção' para ele... Eu falei no ao vivo ‘discordo de você, mas não voto em você’. Toda vez que a gente se encontra, ele reclama de alguma coisa. Ele veio me abraçar ali, eu defendi ele naquela época”, desabafou.

“Conversa de game, que está votando sozinho e, do nada, os votos convergiram. É o jogo dele, beleza, mas…”, completou.

Amanda recebeu cinco votos no confessionário e um deles foi de Ricardo. Apesar de ter ido para o paredão, a médica conseguiu escapar da berlinda na Prova Bate-Volta.