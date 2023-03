Enquete BBB 23: Aline, Bruna Griphao ou Gabriel? Vote em quem você quer fora da casa

Aline, Bruna Griphao e Gabriel estão no 11º paredão do Big Brother Brasil 23. A votação entre os brothers, realizada na noite deste domingo (26), acabou com os três na busca pela preferência do público, enquanto um dos três confinados vai deixar o reality na próxima terça-feira (28).

A dinâmica, claro, foi a responsável por dar o tom da berlinda. Na indicação principal, feita pela líder Sarah Aline, Bruna Griphao acabou no Paredão sem o direito de participação na prova Bate-Volta. Já a votação foi no confessionário e Amanda foi escolhida para disputar entre os emparedados da semana.

Com o Poder Curinga, Amanda escolheu Gabriel Santana entre os menos votados da casa para ir a berlinha. Por sua vez, Gabriel contragolpeou Aline. Contudo, Amanda foi salva pela prova Bate-Volta.

Formação de paredão

O Anjo da semana, Ricardo "Alface", era autoimune. Durante o discurso, o participante não sabia que estaria garantido por mais uma semana no reality e quase imunizou Domitila. "Quero poder dizer que quero colocar o nome de Domitila Barros no Top 10", disse ele. Alface foi impedido de dar o colar pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O principal indicado, sempre pela figura do Líder, foi Bruna Griphao. "Todas as pessoas precisam ir para o Paredão. Vou indicar direto a Bruna. Acredito que pro seja muito importante que ela participe dessa etapa também", justificou.

A votação aconteceu no confessionário entre os participantes. A mais votada acabou sendo Amanda, recebendo o total de cinco votos.

A cantora Marvvila ganhou nesse sábado a prova de "Soprobol" da Globoplay e pôde vetar o voto de algum outro brother. A sister tirou o direito de voto de Amanda.

O dono do Poder Curinga, arrematado por Amanda, deve escolher quem irá para o paredão entre os menos votados pela casa, exceto ele. Amanda enviou Gabriel Santana para berlinha, que por sua vez, contragolpeou a ex-rouge Aline.

Veja como foi a votação confessionário:

Larissa votou na Marvvila

Fred Nicácio votou na Amanda

Aline votou na Marvvila

Domitila votou na Amanda

Bruna votou na Marvvila

Gabriel votou na Amanda

Cezar Black votou na Aline

Marvvila votou na Amanda

Ricardo votou na Amanda

Prova Bate-Volta

Participaram da prova Bate-Volta Aline Wirley, Amanda e Gabriel Santana, os demais brothers poderão assistir a prova do Mercado Livre. Amanda era a primeira a jogar, Gabriel era o segundo e Aline a terceira. O vencedor da prova ganha 10 mil reais para usar no app ou no site do Mercado Livre.

A prova é dividia em três fases, sendo elas: baixar o aplicativo, procura de cupom e a terceira um card com produto. Só ganhará a prova quem encontrar a logo do patrocinador.

Amanda foi a primeira a avançar de fase, encontrando o número 8. Gabriel avançou logo em seguida, escolhendo o número 10. Aline também avançou após selecionar o número 1.

Amanda escolheu o número 19 e avança para a última fase. Gabriel Santana escolhe o número 13 e avançou também.Já Aline Wirley escolheu o número 14 e permaneceu na segunda fase. Por fim, Amanda conseguiu encontrar o número 25 e se livrou da berlinda, garantindo um lugar no Top 10 do BBB 23.

