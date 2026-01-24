'Altas Horas' recebe Rionegro & Solimões, Roberto Menescal e Luísa Sonza neste sábado (24)

Neste sábado (24), o "Altas Horas" promove um encontro entre diferentes gerações e gêneros musicais, com nomes como Rionegro & Solimões, Luísa Sonza, Roberto Menescal e Chico Chico. Os artistas falam sobre novos lançamentos e compartilham histórias de suas trajetórias.

Os veteranos Rionegro & Solimões vão relembrar quando se conheceram, ainda adolescentes, e começaram a trabalhar em uma indústria de calçados do interior de São Paulo, antes de descobrirem a paixão pela música. No palco do "Altas Horas" eles cantam sucessos como "É na Sola da Bota", "Você Virou Saudade" (com a dupla Emílio & Eduardo).

Rionegro ainda canta "Só Uma Noite" na companhia do filho, João Neves, enquanto Solimões se junta ao filho Gabeu para apresentar "O Menino da Porteira".

Roberto Menescal cantará no palco a canção "Chega de Saudade", e relembrará o início da era da bossa nova e contar histórias e bastidores com Sylvinha Telles, quando o movimento ainda não tinha um nome definido. O músico ainda comentará parcerias com Elis Regina e outros nomes femininos da música.

"Caçula" da noite, Luísa Sonza comentará sobre o início da carreira, em bandas de eventos diversos, e apresentará seu novo projeto de bossa nova, que conta com uma parceria com Roberto Menescal e Toquinho. No programa, Luísa se une a Menescal e apresenta a música "O Barquinho".

Chico Chico, filho de Cássia Eller, também é um dos convidados do programa deste sábado, e mostrará canções de repertório próprio, como "Menino Bonito". Ele relembrará o início da trajetória musical como percussionista, e ainda vai falar da relação com a cidade de São Paulo, e a influência de Itamar Assumpção em sua carreira.

Veja prévia do programa

Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado?

O Altas Horas começa a partir das 22h50, horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay.