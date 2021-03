Agravamento da pandemia faz TV Globo voltar a reprisar novela depois do fim de 'Amor de Mãe'

A TV Globo anunciou nesta quinta-feira (4) que voltará a reprisar novelas após o fim da exibição de "Amor de Mãe" devido à segunda onda de Covid-19 no Brasil. Com final marcado para 9 de abril, a produção de Manuela Dias vai dar lugar a "Império", de Aguinaldo Silva.

"Em decorrência do agravamento da pandemia e das medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades locais, vamos reduzir ainda mais o volume das nossas produções", anunciou a emissora por meio das redes sociais.

Desde o ano passado, quando a pandemia do novo coronavírus iniciou, a produção de novelas e outros formatos da Globo foi afetada. A conclusão de 'Amor de Mãe', que parou em março de 2020, só foi gravada no segundo semestre do ano passado.

A fase final da produção com Regina Casé, Adriana Esteves e Taís Araújo retorna dia 15 de março para o seu desfecho. Atualmente, um compilado da primeira fase está no ar junto com a reprise especial de "A Força do Querer".

Império

Novela de 2014 segue a história de José Alfredo (Alexandre Nero), um homem pobre que se torna milionário com a exploração de pedras preciosas. A história segue as ambições da família de Alfredo e também da administração da joealheria 'Império'.

Legenda: Alexandre Nero é o protagonista de "Império", que substituirá "Amor de Mãe" Foto: Divulgação/Globo

O elenco conta com Lilia Cabral, vivendo Maria Marta, a vilã Cora, vivida na fase jovem por Marjorie Estiano e depois por Drica Moraes. Folhetim das nove tem ainda Marina Ruy Barbosa como Maria Isis. A produção ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela em 2015.