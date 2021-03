'Amor de Mãe' retorna com capítulos inéditos no dia 15 de março; relembre a trama

A novela "Amor de Mãe" retorna com episódios inéditos às telas da TV Globo no horário nobre a partir do dia 15 de março (15/03). Um compilado da primeira fase atualmente está no ar.

As gravações foram interrompidas pela pandemia do novo coronavírus e a trama de Manuela Dias fará sua reestreia após quase um ano. A parte final mostrará os desfechos de Thelma (Adriana Esteves), Vitória (Taís Araújo), Danilo (Chay Suede) e Betina (Isis Valverde), entre outros.

Nova fase deve abordar os efeitos da pandemia na vida dos personagens. Os primeiros capítulos foram compactados para quem esqueceu os principais acontecimentos e dividem a programação com a reprise de "A Força do Querer" até o dia 13 de março.

Como a primeira fase terminou?

A novela estreou no dia 25 de novembro de 2019 e foi ao ar até 21 de março de 2020. No final da primeira fase de "Amor de Mãe", Thelma assassinou Rita (Mariana Nunes) para que ela não revelasse que ela criou como seu o filho tirado de sua melhor amiga, Lurdes.

Nova fase

O retorno inédito será marcado pelo encontro entre Lurdes e Danilo (Chay Suede), quem Lurdes nem imagina ser, na verdade seu filho perdido na maternidade, Domenico. Nos novos capítulos, a pandemia também sera amplamente abordada. Betina, vivida por Isis Valverde, vai contrair Covid-19 durante seu trabalho como enfermeira e ficará em estado grave.

Quem são os personagens e qual é a trama?

Lurdes (Regina Casé)

é da cidade fictícia Malaquitas, no Rio Grande do Norte, e mãe de quatro filhos: Magno, Ryan, Domênico e Érica. Há 26 anos, enquanto ela estava na maternidade em trabalho de parto de Érica, Jandir (Daniel Ribeiro), seu marido e pai das crianças, vendeu Domênico aos dois anos para uma traficante de crianças do Rio de Janeiro.

Thelma (Adriana Esteves)

Melhor amiga de Adriana, é viúva há mais de 20 anos e vive para o filho, Danilo (Chay Suede). Ela é responsável por administrar o restaurante português da família. Ela se torna amiga e confidente de Lurdes ao passar mal na rua e ser socorrida pela mulher.

Domenico e Danilo (Chay Suede)

Batizado como Danilo, é o filho de criação de Thelma e biológico de Lurdes. Quando ele, nasceu, se chamava Domenico, e foi tirado de Lurdes ainda na maternidade. Thelma acabou criando o menino, e ainda não se sabe muito bem como isso aconteceu.

Vitória (Taís Araujo)

Ela é uma advogada bem-sucedida, que defende políticos e empresários de ética duvidosa. Casada com Paulo (Fabrício Boliveira), ela sonha em ser mãe e, no passado, perdeu um bebê aos seis meses de gestação.

Sem conseguir engravidar novamente, o relacionamento desanda e ela se separa. Sozinha, decide adotar Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues). Ela, no entanto, acaba engravidando depois de um encontro casual com um homem que mal conhece, Davi (Vladimir Brichta).

Betina (Isis Valverde)

Betina é uma enfermeira dedicada. Ela também é administradora de uma empresa de plásticas da qual se descobriu herdeira. Ela tem um romance com Sandro (Humberto Carrão). Na nova fase, ela ficará entre a vida e a morte.