Projeto transforma retalhos de roupa em cobertores para serem doados às pessoas em situação de rua

Motivadas pelo desejo de levar conforto e acolhimento para as pessoas em situação de vulnerabilidade, a Rede de Mulheres Empreendedoras Sustentável (Remes) transforma retalhos de roupas em cobertores para serem doados àqueles sem condições financeiras.

Durante este mês, mais de 20 mulheres do projeto dão novo uso para resíduos têxteis ao reutilizar 480kg de fardamentos doados pelo RioMar Fortaleza.

Essa produção ocorre em julho, mas deve ser distribuída em agosto para pessoas em situação de rua da comunidade do Parque Leblon, região localizada na divisa entre Fortaleza e Caucaia.

Legenda: No processo de confecção, o projeto agrega mulheres costureiras e aquelas que ainda estão aprendendo o ofício, a fim de que possam levar essa nova habilidade para suas comunidades Foto: Divulgação/ REMES

Nesse processo de doação, a Remes irá realizar parceria com o projeto Sopa Amiga, entidade não governamental que já realiza ações com esse grupo. Além disso, parte das costureiras também vão receber esses lençóis, segundo detalha a fundadora e coordenadora social da Remes, Geni Sobreira.

Geni Sobreira Fundadora da REMES A doação vai além da transformação do lençol. Reaproveitando os equipamentos doados, como luvas e botas, essa iniciativa leva qualidade de vida para essas pessoas também.

Isso porque a doação do RioMar Fortaleza também contou com a inclusão de capacetes, botas, luvas e outros equipamentos utilizados pelos funcionários.

Partilhando conhecimentos da costura

Legenda: Preocupada com questões sociais, Ana se alegra em poder contribuir na partilha de conhecimentos e produção de cobertores Foto: Arquivo pessoal

A oportunidade de poder transformar o tecido que servirá de aconchego para pessoas em situação de rua já carrega imensa felicidade para a costureira Antônia Ana de Sousa Santos, 45 anos. Porém, conseguir não só ajudar esse grupo, como ensinar outras mulheres a arte da costura traz um peso de felicidade ainda maior.

Responsável por ensinar parte das mulheres atuantes no projeto a cortar os pedaços de tecido, mexer na máquina, cuidar das linhas, alinhar os fios, Ana se alegra com a partilha.

Antônia Ana Costureira desde 2014 Eu me sinto feliz porque é uma área que depois que a gente aprende, gosta muito, tem muito espaço, tem mercado para isso. Eu não sei de tudo, mas me sinto muito gratificada em poder passar um pouco do que eu sei para as meninas.

Antônia entrou no projeto na última segunda-feira de junho, dia 28 e essa é a primeira atuação em uma iniciativa da Remes. “É uma gratificação imensurável, porque a gente sabe que muita gente vai se beneficiar com isso. Por isso é sempre bom quando chegam projetos e cursos para as comunidades”, finaliza.

Parceria para reaproveitar resíduos

De acordo com o RioMar Fortaleza, a iniciativa integra as ações socioambientais do grupo, que busca destinar corretamente os resíduos com potencial de reciclagem gerado pelos lojistas, funcionários e clientes dos empreendimentos

Para além de meramente produzir um cobertor, Geni tem o cuidado de tornar o produto customizado. “Pegamos retalhos coloridos, para deixar o máximo bonito possível e dar dignidade também a essas pessoas”, explica a coordenadora, já ansiosa para o momento da surpresa nas entregas.

No caso da Remes, a preocupação com os resíduos existe desde o seu surgimento, em 2002. Hoje, a iniciativa desenvolve trabalho em 14 bairros de Fortaleza com foco nas mulheres em situação de vulnerabilidade social ou violência doméstica, estimulando a aprendizagem com habilidades artesanais para geração de renda e emancipação financeira.

