Médicos cirurgiões vasculares realizam mutirão de consultas gratuitas em hospital de Fortaleza

Com o intuito de levar informação à população, médicos cirurgiões vasculares se reunirão em um mutirão de atendimentos gratuitos no Ambulatório do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), em Fortaleza, das 8h ao meio-dia do próximo sábado (28).

A ação, promovida pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) Regional Ceará, vai disponibilizar 200 vagas para consultas, marcando, assim, o encerramento da campanha ‘Agosto Azul Vermelho’ na Capital.

Para se consultar, é necessário realizar o agendamento prévio, por meio do telefone (85) 99640-1001, da Associação Médica Cearense (AMC).

O agendamento pode ser realizado a partir desta segunda (23) até a próxima quinta-feira (26), das 9h às 17h. A disponibilidade das vagas, no entanto, está sujeita à lotação.

O presidente da Sociedade Regional Ceará, Edison Andrade, frisa que somente serão atendidos aqueles com consultas confirmadas via telefone para evitar a aglomeração no local. A orientação é que os pacientes levem consigo, se possível, os últimos exames feitos sobre a saúde vascular, tendo em vista que a consulta gratuita é de caráter ambulatorial.

Doenças vasculares x Covid-19

Em meio à pandemia de Covid-19, as doenças vasculares, como a trombose venosa, ganharam destaque devido a uma estreita relação com a doença infectocontagiosa.

A SBACV instituiu a campanha ‘Agosto Azul Vermelho’ pela primeira vez em 2021, justamente para alertar a população sobre os cuidados com a saúde neste quesito. Os sintomas preocupam os especialistas, pois além de silenciosos, também podem levar a óbito (a exemplo do AVC e aneurisma).

Conforme Edison Andrade, as doenças vasculares estão associados a graves complicações de saúde. Logo, merecem cuidado redobrado.

“As doenças vasculares podem acometer o sistema arterial. A maioria das amputações não-traumáticas de membros inferiores é decorrente de complicações vasculares por obstrução arterial periférica e pé diabético”, alerta o médico, acrescentando que complicações como úlceras nas pernas, trombose, AVC e inchaço crônico nos membros inferiores também podem acontecer.

“A Covid-19 determina uma incidência aumentada de trombose venosa profunda e de suas complicações como a embolia pulmonar, responsável por tantos óbitos durante a pandemia, principalmente nas formas mais graves da doença. Dessa forma, não deixe de se vacinar! ”, orienta.

Por fim, o presidente da SBACV-CE lembra que melhores hábitos são necessários, pois permitem prevenir e controlar doenças vasculares preexistentes. Dentre os cuidados básicos, o cirurgião vascular cita:

Parar de fumar;

Praticar atividade física regularmente;

Ter uma alimentação saudável;

Controlar doenças de base como diabetes e hipertensão.





