Banco de Leite disponibiliza teleconsultas para acompanhar mães e dar apoio na amamentação após alta

O processo de amamentar não é tão intuitivo quanto dizem por aí. Alguns bebês têm dificuldade de se adaptar à mama, o que pode resultar em cansaço para as mães e até em pequenas fissuras nos seios. Consciente dessa realidade, o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) criou um projeto para acompanhar mulheres em amamentação após alta hospitalar por meio da teleconsulta.

A iniciativa, que teve início na manhã desta quarta-feira (4), é de responsabilidade do Banco de Leite do HGCC, ligado à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), e realiza o agendamento para consultas remotas de apoio às mães logo que essas saem do Hospital.

Nesses momentos de diálogo com profissionais, que ocorrem nas segundas, quartas e sextas-feiras, as mães podem tirar dúvidas sobre como nutrir os recém-nascidos da melhor maneira.

Legenda: Sendo acompanhada por meio da teleconsulta, Aline reforça os aprendizados da amamentação durante conversa com profissionais da saúde Foto: Arquivo pessoal

“É um reforço do acompanhamento e estímulo da doação”, relata a atendente de creche Aline Ferreira Sabino, 27 anos, ao participar da teleconsulta na manhã de quarta. Apesar de Ana Clara, de três meses, ser sua segunda filha, a mãe se alegrou com esse apoio extra.

Aline Ferreira Mãe de Ana Clara Acho que isso é muito importante porque tem mães que não sabem muito bem como amamentar, tem dificuldade por serem mães de primeira viagem. Esse é um espaço de apoio para elas, que não tem muita experiência.

No seu caso, que já doa leite desde a sua primeira gravidez, em 2014, acredita que isso pode estimular outras mulheres a realizarem a prática.

“Decidi doar porque vi as enfermeiras dando leite para os bebês. Achei tão lindo e me motivou, porque tem muita mãe sem leite que não pode amamentar”, conclui.

Ferramenta de suporte às mães

A médica pediatra e coordenadora do Banco de Leite Humano do HGCC, Dra. Rejane Santana, explica que o Hospital tem uma equipe especializada no setor da maternidade responsável para incentivar o aleitamento materno e dar apoio às mães.

O tratamento assistencial já é dado para qualquer mulher que tenha uma dúvida sobre a amamentação ou doação de leite. A teleconsulta surge, então, como mais uma ferramenta de apoio.

Dra.Rejane Santana Médica pediatra Acho que a teleconsulta é novidade e é mais uma ferramenta para apoiar o aleitamento materno. Os bancos de leite humano são centros de apoio à amamentação e evita que a mulher tenha que vir até aqui na pandemia. É até uma ferramenta de segurança.

Durante a conversa, os profissionais averiguam como está sendo realizada a amamentação da criança, ficando disponíveis para tirar possíveis dúvidas e até mesmo estimular o bom trabalho no caso das mulheres que estão fazendo de forma correta.

Busca pelo suporte

Legenda: Rede de apoio dos familiares, amigos e companheiro foi essencial para Marina conseguir lidar com os desafios vividos durante as primeiras semanas de amamentação Foto: Arquivo pessoal

No caso da comunicadora multilinguagem Marina Holanda, 27 anos, o suporte durante seu processo de amamentação veio por meio de um grupo de mães do WhatsApp chamado “Mamas Livres”.

Após o nascimento de seu primeiro filho, Dante, 30 de maio de 2021, começou um período de muitos desafios, porque “amamentar não é tão intuitivo como se pensa”. Contando com o apoio essencial de familiares, amigos e do companheiro, buscou ajuda no grupo de mães e conseguiu lidar com essa etapa da maternidade.

Marina Holanda Professora de audiovisual Dois dias depois de parir, eu estava cansada e com os seios machucados, sem acreditar que amamentar tinha de ser tão sofrido. Receber ajuda com informação sobre como cuidar dessa situação foi um alento e literalmente alimento pro meu filho.

O grupo que Marina faz parte desde a gestação foi formado há quatro anos por integrantes do espaço Mães do Corpo, no qual conta com profissionais especializadas em dar assistência humanizada para mulheres desde a gestação até a amamentação.

“Nós recebemos pouca assistência e somos empurradas pela indústria a comprar chupetas, mamadeiras, fórmulas. Nos fazem acreditar que nosso leite é fraco, ralo, insuficiente; quando na verdade é tudo que um bebê precisa”, finaliza.

Semana Mundial de Aleitamento Materno

Durante esta semana, até o sábado (7), acontece a Semana Mundial de Aleitamento Materno, com a campanha “Proteger a amamentação: uma responsabilidade de todos”. Na rede estadual de saúde, os hospitais contam com programações voltadas à temática ao longo do mês de Agosto Dourado.

Neste período de incentivo ao aleitamento materno, a Sesa contará com ações como o painel de Aleitamento Materno também irá homenagear essas mães que contribuem para o Banco de Leite.

Além disso, 70 mães doadoras de leite realizarão um encontro remoto para abortar o ato de amamentar e doar, mas o resto do mês segue com blitze educativas e palestras.

Bancos de Leite no Ceará

Banco de Leite do Hospital Geral Dr. César Cals: Avenida do Imperador, 545, Centro, Fortaleza - (85) 3101-5367

