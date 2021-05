Bancos de leite do Ceará reforçam importância do ato no dia internacional dedicado à doação

Na data em alusão ao Dia Internacional de Doação de Leite Humano, nesta quarta-feira (19), bancos de leite do Ceará reiteram o pedido e a importância de doações em meio à pandemia de Covid-19. No total, pela rede de amamentação do Estado, são nove bancos que recebem leite materno.

As doações na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), referência no Estado, tiveram uma baixa logo no início da crise, em 2020. Em seguida, o estoque se manteve na margem de segurança. “A gente não tem como garantir o estoque, sempre há oscilação de aumento e diminuição. Sempre precisamos de doações para que a gente consiga manter o abastecimento dos bebês prematuros da Neonatologia e da UTI. A demanda é alta”, afirma a enfermeira Rosy.

Ao todo, pelo menos 50 bebês, em maioria prematuros, estão internados na MEAC e precisam do leite. “Algumas mães não têm leite suficiente. Muitos [bebês] estão em uso de sonda, o que acaba não estimulando a produção de leite da mãe durante a amamentação, apesar de todo o suporte oferecido”, cita a profissional.

Rosy salienta que a doação do leite materno não prejudica a saúde da mãe e do filho, mas sim estimula, ainda mais, a produção, além de trazer benefícios para ambos. “[O Dia] É um momento de intensificar a importância dessa doação de leite humano, que é fundamental, pois oferece nutrientes importantes, e faz uma grande diferença, principalmente, para os bebês internados. Além disso, o aleitamento materno é uma ação que, isoladamente, tem um grande impacto na redução da mortalidade infantil”.

Doações

Durante a pandemia, a MEAC tem recebido as doações através de agendamento domiciliar.

“A gente continua funcionando normalmente, ajudando as mães que têm dificuldades no aleitamento materno. Para aquelas que querem doar, elas podem ligar pra gente e através do agendamento, nós vamos até a casa dessa doadora, além de fazermos as orientações e oferecermos o frasco específico. Essa é uma ação para evitar a exposição delas ao vírus”, detalha a enfermeira.

No Posto de Coleta de Leite Humano da Unimed Fortaleza, por conta da pandemia, o serviço foi reduzido. “A gente está dando preferência para coleta de leite das mães que estão com bebês internados na UTI Neonatal, para evitar a circulação de pessoas externas no hospital”, explica a pediatra Fernanda Colares, superintendente de Recursos Hospitalares da Unimed Fortaleza.

Mesmo assim, o Hospital também facilitou a doação domiciliar durante o período de crise. “Os estoques de leite materno são sempre uma dificuldade. Quando é a própria mãe que faz a doação para os filhos internados, é mais fácil. Mas, aquelas crianças que a mãe não conseguem amamentar, dependem das doações, que são levadas para pasteurizar. No entanto, é sempre difícil, por isso é importante celebrar esse dia, frisar a coleta domiciliar, pois o leite materno é o melhor alimento”, ressalta a pediatra.

O Posto também mantém uma parceria com a MEAC, onde ocorre o processamento do leite materno doado.

Onde doar:

Banco de Leite do Hospital Geral Dr. César Cals

Atendimento: 24 horas por dia, todos os dias da semana

Avenida do Imperador, 545, Centro, Fortaleza

0800 286-5678 / 3101-5367

bancodeleite@hgcc.ce.gov.br

Posto de Coleta de Leite Humano da Unimed Fortaleza

Avenida Visconde do Rio Branco, 4000

Contato para doações: Posto de coleta: 3277.7735

UTI Neonatal: 3277.7042

Banco de Leite do Hospital Infantil Albert Sabin

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7 às 17h

Rua Tertuliano Sales, 544-B, Vila União, Fortaleza

0800 280-4169

blh@hias.ce.gov.br

Banco de Leite Humano do Hospital Geral de Fortaleza

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 16h

Rua Ávila Goulart, 900, Papicu, Fortaleza

(85) 3101-3335

Banco de Leite Humano do Hospital Regional Norte

Atendimento: todas as quartas-feiras, das 7 às 18 horas

Av. John Sanford, 1.505, Bairro Junco, Sobral

(88) 3677-9467

Hospital São Vicente de Paula

Atendimento: domigo a domingo, das 6 às 18 horas

Av. Cel. João Coelho, 299 – Centro, Barbalha

(88) 3532-7100, ramal 278

Maternidade Escola Assis Chateaubriand

Atendimento: segunda a sexta-feira, 7 às 19 horas

Rua Coronel Nunes de Melo, s/n, Rodolfo Teófilo, Fortaleza

(85) 3366-8509

blhmeac@gmail.com

Hospital e Maternidade São Lucas

Atendimento: domingo a domingo, 7 às 19 horas

Rua São Benedito, s/n, São Miguel, Juazeiro do Norte

(88) 3511-4742

blh.juazeirodonorte@hotmail.com

Hospital Geral de Maracanaú

Atendimento: segunda a sexta-feira, 7 às 16 horas

Praça Henrique Mendes, s/n, Centro, Maracanaú

(85) 3521-5545

Hospital Jesus Maria José

Atendimento: segunda a sexta-feira, 7 às 17 horas

Av. Francisco Almeida Pinheiro, 2268, Planalto Universitário

(88) 3412-0681

blhquixada@hotmail.com