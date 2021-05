Mães recebem cartinhas com imagem dos pés dos bebês internados em UTI Neonatal

O próximo domingo (9) vai ser um dia especial na vida de Faiane Rosendo. Com a chegada da filha, a pequena Elisa da Silva, a jovem vai comemorar oficialmente o seu primeiro Dia das Mães. A filha de Faiane nasceu de forma prematura, com 31 semanas, após complicações no parto. Por isso, precisou ser internada e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA).

Assim como Faiane, outras mães aguardam a alta de seus pequenos para enfim levá-los para casa. Enquanto isso, no intuito de amenizar a ausência e todas as dificuldades enfrentadas pelas famílias, a equipe de Psicologia do HGWA, em parceria com os profissionais de saúde do setor de Cuidados, preparou uma surpresa para as mamães. São cartinhas com o carimbo dos pés dos 24 bebês internados atualmente na UTI Neonatal. As imagens dos pezinhos estampados nas cartas formam um coração.

Evolução

Desde 24 de abril, Faiane vem acompanhando de perto, dia após dia, a recuperação da filha no HGWA. “É muito gratificante. Agradeço a Deus e a toda a rede de apoio do hospital, que contribuiu muito para a evolução dela. Ela veio para o berçário e me falaram que a alta dela seria bem mais rápida junto da minha presença. Sou mãe de primeira viagem e, por mais que tenha tudo na teoria, na prática é tudo diferente, ainda mais ela sendo prematura", diz.

Apesar de todas as dificuldades, Faiane já comemora a perspectiva de levar a filha para casa em breve. "Já me falaram que ela está bem próxima de ter alta. Provavelmente vamos passar o Dia das Mães juntas em casa”.

E se declarou emocionada, após receber a cartinha, a primeira “escrita” por sua bebê. “É muito emocionante. Tive eclampsia, e estou viva graças a Deus e à equipe médica. Estou tendo a graça de ver esse lindo presente com os pezinhos da minha filhinha”.

Acolhimento

De acordo com a psicóloga Joyce Hilário Maranhão, as cartinhas com a marca dos pés dos bebês é um dentre os projetos implantados no HGWA para aproximar as mães de seus bebês.

“Temos vários projetos nessa mesma linha, já que nem todas as mães podem estar todos os dias aqui. É uma oportunidade para que elas acompanhem o crescimento do bebê. Queremos vincular esse bebê a essa família e que a mãe também se sinta acolhida pela equipe de saúde".