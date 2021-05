Conheça projetos em Fortaleza que buscam levar alimentos a quem vem passando fome na pandemia

A pandemia da Covid-19 vem deixando, há um ano, um rastro de sofrimento para todos os brasileiros. Mas para aqueles que já estavam enquadrados como vulneráveis socialmente, o coronavírus foi ainda mais cruel, causando insegurança alimentar. No entanto, diversas iniciativas surgiram para tentar minimizar os danos que a fome trouxe a muitas pessoas no Ceará e em Fortaleza.

De acordo com um levantamento feito entre 5 e 24 de dezembro de 2020 pelo IBGE, cerca de 19 milhões de brasileiros estão passando fome, e 43,4 milhões não têm alimentos em quantidade suficiente.

O Diário do Nordeste listou projetos para que o leitor possa contribuir com a alimentação daqueles que precisam de ajuda.

SOS Periferia

O projeto transforma as doações em cestas básicas, kits de higiene, além de distribuir refeições através de uma cozinha solidária em bairros da Regional V, como Parque São José, São Bento, e outras regiões periféricas da cidade.

Contato: (85) 9.9635-7677 e Instagram @sos.periferia

Doação financeira: Chave PIX (85) 9.9635-7677

Amigos da rua

Foi criado no começo da pandemia para doar quentinhas para pessoas em situação de rua. Recentemente passaram a entregar cestas básicas. Estão com uma rifa solidária aberta, o sorteio será no próximo domingo (09/05/2021), e a rifa custa apenas R$10,00.

Contato: Instagram @amigosnaruafor e WhatsApp (85) 9.9869-2130

Doação financeira e outros: Chave PIX: 61161011358

Ei, Budega!

O projeto é uma iniciativa do Instituto Trêmares e trabalha com o formato de cupons de até R$ 100, que ficam disponíveis para as famílias do Serviluz utilizarem no comércio local. Dessa forma, a iniciativa consegue alimentar os moradores e fazer a economia circular.

Contato: Instagram @institutotresmares

Doação financeira:

Transferência bancária:

Nome: Instituto Tresmares

CNPJ: 34.681.408/0001-98

Bradesco

Agência: 564-9

Conta: 30405-0

Chave PIX: CNPJ 34.681.408/0001-98.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Abraçando Comunidade

Campanha "Vacina para acabar o vírus e alimentos para acabar com a FOME": alimentos não perecíveis e produtos de higiene. As arrecadações financeiras são utilizadas para a compra de cestas básicas e kits de higiene para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade.

Contato: Instagram @abracandocomunidade

Doação financeira: Chave PIX 9.9189-1012