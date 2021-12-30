Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Preto Zezé Ativista, produtor cultural, criador do Movimento Cultura de Rua e referência na luta pelos direitos de quem mora na favela
foto cufa

Opinião

As bonanças em meio à tempestade

Foto frontal Preto Zezé
Preto Zezé 30 de Dezembro de 2021
Mães do Brasil, uma coprodução inédita da Favela Filmes, Kondzilla e TV Globo, que conta com a Cufa como parceira

Opinião

Mães do Brasil, nossa homenagem

Segundo dados do Data Favela, 53% dos lares das favelas são dirigidos por mães solo

Foto frontal Preto Zezé
Preto Zezé 01 de Dezembro de 2021
Duas mulheres negras celebrando

Opinião

Dias de Luta e Vitórias

Neste Dia da Consciência Negra, temos muito trabalho a fazer, porém muita luta a comemorar e vitórias a festejar

Foto frontal Preto Zezé
Preto Zezé 20 de Novembro de 2021
Sintonia

Opinião

A sintonia do Brasil real

Série da Netflix traz as complexidades da violência interna; os embates dos sonhos versus as lógicas de mercado; as idas e vindas, positivas e negativas do protestantismo, que habita nas favelas do Brasil

Foto frontal Preto Zezé
Preto Zezé 11 de Novembro de 2021
Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro

Opinião

Dia da Favela: reflexões, protagonismo e muita potência!

Celebraremos a data não pelo fato das favelas existirem, mas pela potência, resiliência, representatividade, capacidade empreendedora e força cultural existentes nela

Foto frontal Preto Zezé
Preto Zezé 03 de Novembro de 2021
Cine São Luiz recebe filme cearense

Opinião

‘La casa du’z vetin’: do Jagurussu para o mundo

Como a versão oficial do filme “La Casa de Papel” está na plataforma Netflix, a dos “Vetins” está sendo exibida na Vetinflix

Foto frontal Preto Zezé
Preto Zezé 29 de Outubro de 2021
Imagens de pessoas revirando caminhão de lixo por alimentos viralizaram no TikTok.

Opinião

Notas sobre a fome: uma agenda pública prioritária!

Foto frontal Preto Zezé
Preto Zezé 22 de Outubro de 2021

Opinião

As soluções da favela em tempos de pandemia

O país passa pela necessidade urgente de uma agenda pública de inclusão, cuidado e melhora econômica.

Foto frontal Preto Zezé
Preto Zezé 19 de Outubro de 2021

Opinião

O que revelou a parada das redes sociais

Foto frontal Preto Zezé
Preto Zezé 08 de Outubro de 2021

Opinião

Carta aos 40 novos bilionários

Foto frontal Preto Zezé
Preto Zezé 06 de Outubro de 2021
1 2 3