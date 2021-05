Hospital entrega certificado de dedicação e compromisso a profissionais elogiados por pacientes

Profissionais atuantes no Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv), em Fortaleza, têm recebido certificados de dedicação e compromisso durate assistencia em meio à pandemia de Covid-19 após elogios por parte dos pacientes e acompanhantes na ouvidoria da unidade. Entre outubro de 2020 e março deste ano, 111 elogios já foram coletados no setor. A última entrega das certificações foi realizada em abril.

De acordo com Elisabete Almeida, ouvidora do hospital, os relatos chegam de forma espontânea da população atendida. Dentre as equipes mais elogiadas, se destacam a da Psicologia, do Serviço Social, da Nutrição, Higienização e Recepção, além de funcionários da Enfermagem e da Assistência Médica.

Elisabete Almeida Ouvidora do Hospital Leonardo Da Vinci Eles elogiam o tratamento da equipe, citando o atendimento humanizado. Às vezes eles especificam aquele profissional que passou mais tempo cuidando dele, às vezes citam um setor em geral. O ponto forte é o cuidado assistencial, a assistência nos detalhes e com o emocional deles”

Um dos elogios foi deixado pela paciente Erivanda Felis Ribeiro, de 61 anos, após alta. Erivanda chegou ao Helv transferida da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Jurema, na Caucaia, no mês de fevereiro e passou 28 dias internada. “Graças a Deus hoje em dia estou ótima. Passei quase um mês internada e ainda fiquei 17 dias na UTI, mas não vou esquecer a forma como toda a equipe me tratou. Eu gostei muito deles e mais ainda porque eles sempre comunicaram a minha situação para a minha família”, destaca.

As mensagens chegam à ouvidoria por telefone, e-mail, diretamente no setor do hospital, inaugurado em outubro do ano passado ou através da plataforma Ceará Transparente, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).

Legenda: Equipe do Helv recebe certificados Foto: Divulgação/Helv

‘Fonte de energia’

O carinho e reconhecimento dos pacientes e acompanhantes é sempre bem recebido pela equipe do hospital. Na última semana, Ricardo Erick Oliveira, coordenador da enfermagem da 'Clínica Covid 2’, anexo do Helv, recebeu o certificado parabenizando toda a ala.

“Além da parte assistencial, eles elogiam muito a parte humana dos profissionais, citam que se preocupam com eles, fazem o contato com a família, levam e trazem recados, fazem visitas virtuais. Então, além do atendimento clínico, estamos sempre buscando, como equipe multiprofissional, dar um amparo psicológico também”.

O coordenador cita que esses elogios e carinhos são como “fonte de energia” para seguir no trabalho durante este momento de crise. “A gente está em uma fase tão cansativa que esses pequenos gestos são um incentivo para darmos o nosso melhor e fornecer um atendimento de qualidade”, diz.

Pesquisa de satisfação

O Helv também tem realizado uma pesquisa de satisfação com os pacientes no momento da alta médica. Segundo os resultados do mês de abril, 97,7% dos atendidos se sentiram satisfeitos com a assistência prestada na unidade.

“A gente avalia quatro pontos: a assistência, o acolhimento, o atendimento e o MPS, ou seja, o quanto eles indicariam o hospital de zero a 10. Como a unidade é de covid-19, a aplicação é feita apenas com o paciente ou por telefone”, explica a coordenadora do serviço social do hospital, Tarcília Silveira.

A pesquisa de satisfação é feita de modo ativa, diferente dos relatos da ouvidoria, que são direcionados espontaneamente.