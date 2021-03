Mãe dá à luz dentro de carro em frente ao Hospital César Cals, em Fortaleza

O 8 de março fica marcado como um dia especial para a profissional de serviços gerais Cristina Fernandes. Após 40 semanas de gravidez, a pequena Emmanuelly veio ao mundo na última segunda-feira. O parto foi realizado em um carro na frente do Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC), aonde a mãe foi levada.

Cristina conta que foi pega de surpresa pelo nascimento da filha, pois, na gravidez do filho Wenderson, nove anos atrás, não sentiu contrações. "Não sabia se teria ela agora", relata, afirmando que preferiu ir ao trabalho normalmente, mesmo sabendo que a criança poderia vir ao mundo a qualquer momento.

Por volta das 7h30 da segunda-feira, Cristina começou a sentir uma cólica. Seguiu com as dores até as 11h, quando decidiu procurar uma unidade de saúde. "Senti que eu não tava mais aguentando, que a cólica tava apertando", comenta, acrescentando que teve de esperar pelo horário de almoço da amiga, Patrícia Siqueira, 45 anos, para seguir ao hospital.

Convidada para ser madrinha da bebê desde antes da gravidez, Patrícia se incumbiu, naquele momento, com a tarefa de ajudar no nascimento. Assim, às 11h17, as duas saíram do bairro Castelão em direção ao hospital. No trajeto, a bolsa de Cristina ainda não havia estourado. "Ela (Patrícia) saiu gritando pro pessoal dar passagem na rua, no trânsito, dizendo que tinha uma moça parindo dentro do carro", conta a mãe da bebê aos risos. "Foi muito tenso".

Legenda: Equipe que atendeu a mãe era formada apenas por profissionais mulheres. Foto: arquivo pessoal

Às 11h49, as mulheres chegaram ao HGCC, mas não havia mais tempo para os preparativos: o trabalho de parto havia começado no carro. "No que ela abriu a porta, correu e foi chamar o pessoal para me acudir", diz Cristina. A bebê veio ao mundo às 11h50 com a ajuda da equipe de saúde. "Lá dentro do carro, eles realizaram o parto, seguraram, cortaram o cordão, fizeram o procedimento e depois levaram para dentro", destaca.

Legenda: Criança atingiu nove pontos na escala de Apgar, sendo considerada de boa vitalidade. Foto: arquivo pessoal

Antes do susto do parto surpresa, Cristina já tinha encarado outro momento delicado: ela enfrentou um princípio de aborto aos dois meses de gestação.

Emmanuelly nasceu com 50 centímetros, 3,2 quilogramas e atingiu nove pontos na escala de Apgar. "Ela sempre lutou pra vir ao mundo", diz a mãe, agradecendo às profissionais que ampararam a dupla na chegada à unidade.

"Também foi especial porque foi Dia da Mulher, né, e, em algum momento, só tinha mulher dentro do carro", ressalta a mãe, dizendo que os cuidados foram estendidos à amiga, bastante agitada em razão do ocorrido. "A ficha dela caiu ali na hora, aí ela desabou em choro", conta.