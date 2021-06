Ceará ultrapassa marca de três milhões de vacinas contra a Covid-19 aplicadas

O Ceará ultrapassou a marca de três milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 aplicadas em todo o Estado. O montante de 3.066.573 aplicações é o total registrado desde o início da imunização, em janeiro deste ano, até as 17h desta segunda-feira (7).

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Deste total, 1.978.458 pessoas receberam a primeira dose e 1.088.115 receberam já a segunda. Os dados são da ferramenta de transparência Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

De acordo com um levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, o Ceará lidera o ranking proporcional de vacinação do Nordeste, sendo o estado que mais aplicou segundas doses (D2) na população.

Doses recebidas

No total, foram 3.734.370 doses direcionadas ao Estado. A diferença entre doses recebidas e aplicadas se explica porque muitas pessoas ainda estão sendo vacinadas com esses imunizantes e ainda há a reserva técnica – que deve existir para assegurar as segundas doses e suprir eventuais ocorrências que comprometam a disponibilidade dos imunizantes, como já ocorreu uma vez com as vacinas da CoronaVac/Sinovac/Butantan.

A distribuição das doses para o Estado acontece por meio da Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim), equipamento da Sesa, que faz as rotas aéreas e terrestres viabilizando os imunobiológicos às 22 Áreas Descentralizadas de Saúde (ADSs) e, depois, aos municípios cearenses. O transporte dos insumos tem apoio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Agendamento por idade

Fortaleza deve começar a agendar, até a próxima semana, todas as pessoas cadastradas no Saúde Digital entre 45 e 59 anos, e algumas com 44. A campanha de imunização contra Covid-19 vai vacinar pessoas em 53 centros durante a semana, a partir desta terça-feira (8).