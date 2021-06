Fortaleza deve agendar público para vacinação contra Covid entre 45 e 59 anos até a próxima semana

A Prefeitura de Fortaleza irá agendar para vacinação contra Covid-19 todas as pessoas cadastradas no Saúde Digital entre 45 e 59 anos até a próxima semana. A informação foi divulgada pela Secretária da Saúde, Ana Estela Leite, em transmissão nas redes sociais.

A campanha de imunização contra Covid-19 vai vacinar pessoas em 53 centros durante a semana, a partir desta terça-feira (8).

Ainda nesta segunda-feira (7), a Prefeitura deve divulgar no seu site novas listas de agendamentos para a semana, em virtude do aumento de capacidade, bem como as listas para o fim de semana e para a próxima semana.

As pessoas com cadastro no Saúde Digital até sexta-feira (4) de 45 a 59 anos etária devem ser agendadas para se vacinar até a próxima semana.

"Teremos listas complementares decorrente dessa ampliação. E além dessa complementação, vamos divulgar as listas do sábado, do domingo e da próxima semana. De tal forma que estaremos agendando toda a população que está cadastrada no Saúde Digital de 59 até 45 anos", afirmou Ana Estela.

A imunização da população geral contra a Covid-19 teve início neste domingo (6), de forma escalonada por idade - começando por aqueles com 59 anos. Conforme a Prefeitura, até a próxima sexta-feira (11), será atendido o público, por agendamento, até 56 anos. Ao todo, 7,7 mil pessoas estavam agendadas neste primeiro dia.

Mais de 1 milhão de doses dos imunizantes foram aplicadas na Capital. Até domingo (6), 678.769 pessoas receberam a primeira dose do imunizante. E 328.608 já concluíram o esquema de vacinação, com as duas doses.

CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

A imunização é organizada por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro no Saúde Digital, da Secretaria da Saúde (Sesa).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia do atendimento.

SERVIÇO

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.