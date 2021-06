Fortaleza ultrapassa 1 milhão de doses aplicadas contra a Covid-19, diz prefeito Sarto Nogueira

O número de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em Fortaleza ultrapassou o número de 1 milhão, segundo anunciou o prefeito Sarto Nogueira em suas redes sociais na noite deste domingo (6).

Segundo destacou o prefeito, o balanço é resultado da dedicação das equipes de saúde do município, e trazem esperança para a população.

"Fortaleza ultrapassou hoje a marca de 1 milhão de doses aplicadas contra a Covid-19. O número, que inclui primeira e segunda dose, expressa o nosso compromisso de levar proteção e esperança a todos fortalezenses, é resultado da dedicação e esforço de nossas equipes de saúde. Vamos em frente! Seguiremos firmes até que a vacina seja realidade para toda a nossa gente!", disse o prefeito.

A imunização da população geral contra a Covid-19 teve início neste domingo (6), de forma escalonada por idade - começando por aqueles com 59 anos. Conforme a Prefeitura, até a próxima sexta-feira (11), será atendido o público, por agendamento, até 56 anos. Ao todo, 7,7 mil pessoas estavam agendadas neste primeiro dia.

Primeira vacinada

Marta Silvia, de 60 anos, foi a primeira a chegar ao drive-thru do Castelão neste domingo. Agendada para as 9 horas, mas na fila desde as 5h40, ela conta que a ansiedade já batia há semanas, quando chegou à faixa dos 60 anos.

"Essa pressa toda é a vontade de se vacinar, por isso cheguei tão cedo. Então a gente tem que se precaver, né?", contou.

O cadastro, ela explica, foi feito quando ainda tinha 59 anos. "Minha filha fez, e poucos dias depois ele sumiu do sistema. Mas informaram pra gente que estava tudo certo e que eu viesse até aqui", disse enquanto ainda aguardava no carro nesta manhã.