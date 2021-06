Veja lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza nesta segunda-feira (7)

A vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza segue nesta segunda-feira (7) para a população geral por idade. Estão agendados para receber a primeira dose (D1) da vacina pessoas com 59 anos.

Lista de agendados desta segunda-feira (7)

O atendimento ocorrerá no Centro de Eventos, Arena Castelão, Shopping RioMar Fortaleza, Shopping RioMar Kennedy e Sesi Parangaba, e nos Cucas da Barra, Jangurussu, José Walter e Mondubim. O público também será atendido em 14 postos de saúde da Capital.

A imunização da população geral teve início no domingo (6), de forma escalonada por idade - começando por aqueles com 59 anos. Conforme a Prefeitura, até a próxima sexta-feira (11), será atendido o público, por agendamento, até 56 anos.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Drive-thru e salas de acolhimento para vacinação, para atender tanto os que dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte:

Arena Castelão

Centro de Eventos

Salas de acolhimento para vacinação:

Cuca Barra

Cuca Jangurussu

Cuca José Walter

Cuca Mondubim

Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

Shopping RioMar Kennedy

Sesi Parangaba

Centro de Eventos (salões Taíba e Jericoacoara)

Postos de Saúde

Regional de Saúde I

Onde: Guiomar Arruda (Rua Gal. Costa Matos, 06 – Pirambu)

Onde: Maria Aparecida (Av. K, 915 – Vila Velha)

Regional de Saúde II

Onde: Irmã Hercília (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape)

Onde: Rigoberto Romero (Avenida Alameda das Graviolas, 195 – Cidade 2000)

Regional de Saúde III

Onde: Licínio Nunes (Rua 06, s/n – Quintino Cunha)

Onde: Gilmário Mourão Teixeira (Rua Pernambuco, 1674 – Pici)

Regional de Saúde IV

Onde: Dom Aloísio Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Onde: José Valdevino (Rua Guará, s/n – Itaoca)

Regional de Saúde V

Onde: Maciel de Brito (Av. A, s/n - 1ª etapa – Conjunto Ceará)

Onde: Siqueira (Av. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

Onde: Regina Maria da Silva Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canidezinho)

Regional de Saúde VI

Onde: Dr. Acrísio Eufrasino de Pinho (Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos Índios – Pedras)

Onde: Osmar Viana (Av. Chiquinha Gonzaga, s/n – Jangurussu)

Onde: Waldo Pessoa (Rua Capitão Hugo Bezerra, 75 – Barroso)

Documentos necessários:

Identificação original com foto

CPF

Cartão Nacional de Saúde (CNS)

Comprovante de endereço

CADASTRO

A imunização é organizada por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro no Saúde Digital, da Secretaria da Saúde (Sesa).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia do atendimento.

PARA QUEM NÃO TEM ACESSO À INTERNET

No caso dos idosos que não têm acesso à internet ou têm dificuldades em realizar seu cadastro, a Prefeitura atua diariamente com a busca ativa destas pessoas, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.

SERVIÇO

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.