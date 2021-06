Fortaleza inicia agendamento de público de 44 anos para vacinação contra Covid; veja como consultar

Parte do público de 44 anos será agendado para receber a vacina contra Covid-19 na próxima semana, segundo a Prefeitura de Fortaleza. As listas serão divulgadas no site da Prefeitura e também é possível verificar o cadastro pelo portal do Vacine Já.

"A gente já tem agendamento até a idade de 45 anos para a próxima semana. 44 anos também, um pedacinho desse público já foi agendado", afirmou o coordenador da Rede de Atenção Primária e Psicossocial, Erlemus Soares, em transmissão nas redes sociais.

A prefeitura já havia divulgado que todo o público cadastrado no Saúde Digital entre 59 e 45 anos seria agendado para vacinação entre essa e a próxima semana. As listas de agendados até domingo (13) já foram publicadas.

A imunização da população geral contra a Covid-19 teve início neste domingo (6), de forma escalonada por idade - começando por aqueles com 59 anos. Conforme a Prefeitura, até a próxima sexta-feira (11), será atendido o público, por agendamento, até 56 anos.

A imunização da população em geral, em ordem decrescente de idade, ocorre após a vacinação de grupos prioritários. Erlemus Soares afirmou que quem estava incluído em um dos grupos prioritários, mas perdeu a vacinação, deverá aguardar a vacinação por idade.

Idosos, acima de 60 anos, podem procurar qualquer ponto de vacinação, caso não tenham sido vacinados ou tenham a segunda dose próximo ao vencimento. A prefeitura aumentou a quantidade de centros de vacinação para 53 - que recebem as pessoas agendadas, no horário pré-determinado.

Até segunda-feira (7), 688.318 pessoas receberam a primeira dose. E 329.280 fortalezenses receberam as duas doses necessárias.

Veja como consultar cadastro

1. Acesse o site Vacine Já

2. Insira CPF e data de nascimento

3. Preencha o código da sequência de imagem

Legenda: Vacina Já indica cadastro da vacinação contra Covid-19 de Fortaleza Foto: Reprodução

4. Confira o cadastro

Legenda: Cadastro no Vacine Já, da Prefeitura de Fortaleza Foto: Reprodução

Os nomes dos agendados também estão disponíveis em listas, divulgadas no site da Prefeitura. Para ser agendado, é necessário ter cadastro regularizado no Saúde Digital, plataforma do Governo do Ceará.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia do atendimento.