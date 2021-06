Fortaleza receberá recursos internacionais para aperfeiçoar o sistema de vacinação contra Covid-19

Fortaleza é uma das duas cidades brasileiras escolhidas, entre 18 selecionadas, para receber aporte financeiro internacional voltado ao fortalecimento da vacinação contra a Covid-19. Os recursos serão aplicados no aperfeiçoamento da plataforma Vacine Já, que é responsável pelo agendamento e vacinação na Capital, segundo anunciou o prefeito José Sarto, em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (8).

O Rio de Janeiro também está na lista dos escolhidos. Além dos recursos financeiro de US$50 mil, os municípios selecionados serão beneficiados com assistência técnica de especialistas da saúde.

A partir dessa parceria, Fortaleza, por meio da responsável pela captação dos recursos, a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) e da Secretaria da Saúde, desenvolveu o projeto Covid Tracker, sistema responsável pelo monitoramento e auxílio a pessoas que testaram positivo e seus contatos, evitando assim a expansão da cadeia de transmissão. A tecnologia, utilizada em vários países, já foi testada e será aplicada na volta às aulas presenciais.

A iniciativa faz parte do projeto "Parceria por Cidades Saudáveis" da Bloomberg Philanthropies, em colaboração com a Organização Mundial da Saúde e a Vital Strategies. Para o prefeito, Fortaleza ser escolhida dentre tantas outras representa um reconhecimento importante para o município.

José Sarto Prefeito de Fortaleza “Hoje, celebramos essa escolha de Fortaleza para receber não só aporte financeiro, mas também capacitação com as melhores inteligências do mundo na área de saúde pública, tecnologia e inovação”, afirmou Sarto.

A iniciativa

A Parceria por Cidades Saudáveis (Partnership for Healthy Cities) é uma rede de 70 cidades ao redor do mundo que atua na prevenção de doenças cardíacas, diabetes, doenças pulmonares crônicas, câncer e lesões. Com a pandemia, a Bloomberg Philanthropies expandiu o apoio fornecendo ferramentas e informações para medidas de prevenção e mitigação da Covid-19.

Além de Fortaleza, as cidades contempladas foram: Rio de Janeiro, Brasil; Buenos Aires, Argentina; Lima, Peru; Medellín, Colômbia; Cali, Colômbia; Cidade do México, México; Guadalajara, México; Cidade do Cabo, África do Sul; Abidjan, Costa do Marfim; Accra, Gana; Bengaluru, Índia; Harare, Zimbábue; Kampala, Uganda; Kigali, Ruanda; Ouagadougou, Burkina Faso; Phnom Penh, Camboja; e Quito, Equador.

A Citinova

A Citinova é uma incubadora de ideias para a criação de políticas públicas. Atua na transformação inovadora de problemas da cidade em soluções concretas em diversas áreas, como educação, desenvolvimento econômico, meio ambiente, saúde, e na difusão da cultura digital como forma de inclusão social e redução de desigualdades.