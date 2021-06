Toda a população do Ceará de 18 a 59 anos pode ser vacinada contra a Covid até agosto, projeta Sesa

Todo o público de 18 a 59 anos no Ceará pode ser vacinado contra a Covid-19 com a primeira dose até o fim de agosto. A projeção é da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) que considera o total de cadastrados, as negociações de compra direta de imunizantes e o recebimento regular enviado pelo Ministério da Saúde.

A secretaria explica, em nota, que "de acordo com o número de pessoas cadastradas no Saúde Digital com idade entre 18 e 59 anos (1.243.049 até 07/06/2021), as negociações de compra direta de vacinas de outros laboratórios e considerando o recebimento regular de imunizantes distribuídos pelo Ministério da Saúde, existe uma projeção de vacinar a população em geral dessa faixa etária, com primeira dose, até o fim do mês de agosto, se todos os cenários forem favoráveis".

A vacinação do público geral começou neste mês de junho nos municípios do Ceará que já aplicaram 90% ou mais da primeira dose nos grupos prioritários. Em Fortaleza, no último domingo (6), mais de 7 mil pessoas com 59 anos foram agendadas para receber o imunizante. A Capital já começou a agendar para a próxima semana o público de até 44 anos.





PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Para receber a vacina contra a Covid-19, os cearenses precisam se cadastrar na plataforma Saúde Digital . É de lá que as prefeituras acessam os dados do público e realizam o agendamento.

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia do atendimento.