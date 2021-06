Fortaleza começa a vacinação geral contra a Covid-19 imunizando pessoas de 59 anos

Com 7,7 mil pessoas de 59 anos agendadas, Fortaleza começou, neste domingo (6), a vacinação da população em geral, fora dos grupos prioritários, contra a Covid-19. A aplicação dos imunizantes tem início pelas pessoas de 59 anos agendadas e avançará, em etapas, até aquelas de 18 anos.

Neste domingo, o atendimento para o público de 59 anos acontece, em formato drive-thru, na Arena Castelão e no Centro de Eventos. Há ainda vacinação de pessoas da quarta fase acontecendo nos demais locais de vacinação e 'repescagem' de segunda dose da vacina CoronaVac no Centro de Eventos.

"Hoje é um dia de festa. Avançamos nas outras fases, já estamos com um percentual muito bom de várias categorias que foram incluídas, como trabalhadores da educação, agentes de segurança e os da saúde. Estamos batendo meta por cima de meta", comemorou Sarto Nogueira.

Primeira vacinada

Marta Silvia, de 60 anos, foi a primeira a chegar ao drive-thru do Castelão neste domingo. Agendada para as 9 horas, mas na fila desde as 5h40, ela conta que a ansiedade já batia há semanas, quando chegou à faixa dos 60 anos.

"Essa pressa toda é a vontade de se vacinar, por isso cheguei tão cedo. Então a gente tem que se precaver, né?", contou.

O cadastro, ela explica, foi feito quando ainda tinha 59 anos. "Minha filha fez, e poucos dias depois ele sumiu do sistema. Mas informaram pra gente que estava tudo certo e que eu viesse até aqui", disse enquanto ainda aguardava no carro nesta manhã.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

Identificação original com foto

CPF

Cartão Nacional de Saúde (CNS)

Comprovante de endereço

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO:

Para ter acesso ao imunobiológico, no ato da convocação, é necessário apresentar:

Documento oficial com foto

CPF

Cartão Nacional de Saúde (CNS)

Comprovante de endereço

Comprovante de exercício da profissão (contracheque, carteira de trabalho, contrato de trabalho ou declaração impressa do estabelecimento em que atua).

Além dos documentos citados, será necessário levar de forma impressa a declaração de compromisso de retorno às aulas presenciais, conforme modelo disponibilizado no site Saúde Digital e normas pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Quarta fase da vacinação

O prefeito Sarto Nogueira (PDT) divulgou que, até este sábado (5), a Capital vacinou 16.789 agentes de Segurança, salvamento e das Forças Armadas, além de 44.612 profissionais da Educação - com 8 mil desta categoria agendados para hoje.

Em Fortaleza, a quarta fase da campanha de vacinação teve início no dia 24 de maio com a população em situação de rua.