Veja a lista dos agendados para a vacinação neste domingo (6) em Fortaleza

Fortaleza começa a vacinação contra a Covid-19 da população geral neste domingo (6), de forma escalonada por idade - começando por aqueles com 59 anos. Conforme a Prefeitura, até a próxima sexta-feira (11), será atendido o público, por agendamento, até 56 anos.

Além do público geral, profissionais da Educação serão imunizados neste domingo. O atendimento ocorrerá no Centro de Eventos, Arena Castelão, Shopping RioMar Fortaleza, Shopping RioMar Kennedy e Sesi Parangaba.

Ao todo, 7,7 mil pessoas com 59 anos estão agendadas hoje.

Documentos necessários:

Identificação original com foto

CPF

Cartão Nacional de Saúde (CNS)

Comprovante de endereço

DOCUMENTOS PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO

Para ter acesso ao imunobiológico, no ato da convocação, é necessário apresentar:

Documento oficial com foto

CPF

Cartão Nacional de Saúde (CNS)

Comprovante de endereço

Comprovante de exercício da profissão (contracheque, carteira de trabalho, contrato de trabalho ou declaração impressa do estabelecimento em que atua).

Além dos documentos citados, será necessário levar de forma impressa a declaração de compromisso de retorno às aulas presenciais, conforme modelo disponibilizado no site Saúde Digital e normas pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Repescagem

Ainda neste domingo, pessoas que perderam o agendamento da segunda dose da CoronaVac ou aqueles que ultrapassaram data limite que consta no cartão de vacinação poderão ser imunizados no drive-thru do Centro de Eventos, na entrada Docas.

Os que receberam a primeira dose de forma domiciliar e que possuem condições de mobilidade também podem comparecer ao local. O atendimento será das 9h às 17h.

QUARTA FASE

Em Fortaleza, a quarta fase da campanha de vacinação teve início no dia 24 de maio com a população em situação de rua.

No último dia 29 de maio, a Prefeitura começou a imunização dos trabalhadores da Educação ativos, que residem na capital cearense e que atuam nela ou em outra cidade, atendendo a critérios de faixa etária, iniciando com os de maior idade.

CADASTRO

A imunização é organizada por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro no Saúde Digital, da Secretaria da Saúde (Sesa).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia do atendimento.

PARA QUEM NÃO TEM ACESSO À INTERNET

No caso dos idosos que não têm acesso à internet ou têm dificuldades em realizar seu cadastro, a Prefeitura atua diariamente com a busca ativa destas pessoas, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.

SERVIÇO

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza