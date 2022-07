Vídeo de 'prédio balançando' não é em Fortaleza

É falsa a informação de que um residencial em construção na Rua Arquiteto Emílio Hinko, no bairro Mucuripe, em Fortaleza, está balançando e com risco estrutural. Nesta quinta-feira (28), começaram a circular vídeos nas redes sociais com alertas - mas todos não correspondem à realidade.

Em um deles, o registro feito por um homem dentro de um carro em movimento fala sobre o prédio - o mais alto da Capital - estar "balançando", e mostra várias ambulâncias supostamente se dirigindo ao local.

Os veículos, no entanto, estavam apenas passando pelo endereço, em um teste de funcionamento. Eles serão entregues aos municípios em evento marcado para esta sexta-feira (29) na Leste-Oeste, segundo confirmou ao Diário do Nordeste o Samu Ceará.

Outro vídeo, que mostra um prédio em construção de fato balançando, foi na verdade registrado em outro país, durante um terremoto de magnitude 7.1 na escala Richter. As imagens foram publicadas em um perfil de arquitetura no Instagram em abril deste ano, cujo nome inclusive aparece na imagem.

Verificação

Uma equipe de reportagem do Sistema Verdes Mares esteve no local e verificou a obra funcionando normalmente nesta quinta.

Procurada, a Defesa Civil de Fortaleza disse não ter recebido nenhuma denúncia com relação a prédio apresentando instabilidade no Mucuripe, em Fortaleza.

A Construtora Colmeia, responsável pelo "One Residencial", publicou nas redes sociais imagens da obra, na tarde desta quinta-feira, e desmentiu a informação de haver risco.

Por nota oficial, a construtora frisa que a informação é "fake news" e que as obras do prédio estão "absolutamente normais dentro de todas as conformidades técnicas esperadas".

A empresa disse, ainda, que adotará "medidas judiciais e/ou extrajudiciais" cabíveis para apurar os responsáveis pela divulgação das informações falsas contra o empreendimento.

Veja nota da construtora na íntegra:

A Construtora Colmeia, empresa com mais de 42 anos de mercado no ramo da Construção Civil, diante de notícias falsas que veem sendo divulgadas nas redes sociais sobre o nosso empreendimento One Residencial, localizado no bairro Mucuripe, vem a público esclarecer que se trata de Fake News e que as obras no nosso prédio estão absolutamente normais dentro de todas as conformidades técnicas esperadas!

O vídeo que está circulando traz um ensaio estrutural de um prédio submetido a um terremoto com grau 7.1 na escala Ristcher, conforme pode ser visto no perfil do instagram @structuralengineer.co

Iremos adotar as medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis com vistas à apuração do(s) responsáveis pela divulgação de fake news contra o nosso empreendimento.