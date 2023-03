Universidade investiga ameaça de massacre e pichação com apologia ao nazismo em Sobral

Uma ameaça de massacre junto a pichação do símbolo da suástica, em apologia ao nazismo, foram pichados nas dependências da Universidade do Vale do Acaraú (UVA), em Sobral, no Norte do Ceará. O suposto ataque foi anunciado para esta quinta-feira (16), segundo imagem que circula nas redes sociais.

Legenda: Ameaça teria sido pichada em banheiro do Centro de Saúde Foto: Divulgação

Em nota, a instituição informa que apura os fatos e garante ter acionado as autoridades, "inclusive de segurança" para que sejam tomadas as medidas cabíveis contra a ameaça.

O Diário do Nordeste solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda retorno.

Repúdio

O Diretório Central de Estudantes (DCE) da UVA, bem como outros centros acadêmicos, publicaram nota de repúdio ao ato "de vandalismo, apologético ao nazismo e de ameaça de massacre".

"É inaceitável que em pleno século XXI, ainda existam pessoas, principalmente, estudantes, que façam apologia a um momento tão cruel e perigoso na história mundial", escreveu O DCE.

O DCE destacou, ainda, que apologia ao nazismo "se enquadra na Lei 7.716/1989 que considera crime 'praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional'".

