Fortaleza terá 25 monitores de qualidade do ar a partir de abril

Durante encontro da 1ª Cúpula de Parcerias para Cidades Saudáveis, que acontece em Londres nesta quarta-feira (15), o prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou que a Capital contará com 25 monitores de qualidade do ar.

Os equipamentos, que visam prevenir doenças respiratórias e reduzir a mortalidade, serão instalados prioritariamente no entorno das escolas, já que parte do público considerado mais sensível são as crianças. Os monitores devem ser instalados a partir de abril.

Segundo a prefeitura, a ideia a partir da iniciativa é criar políticas públicas voltadas para essa problemática. Vias com grande fluxo de veículos também contarão com monitoramento.

“A partir do próximo mês de abril, nós vamos instalar em Fortaleza 25 equipamentos de baixo custo, desenvolvidos pela Universidade Federal do Ceará (UFC), que vão monitorar e nos dar direções para melhoria da qualidade do ar em Fortaleza. Essa é uma pauta muito importante, porque existem poluentes que afetam a nossa saúde diretamente e indiretamente. Essa política, certamente, vai resultar em uma melhoria do ar que respiramos e na qualidade de vida que temos”, defendeu o prefeito José Sarto.

Doenças relacionadas

Fortaleza registra pelo menos 400 mortes por ano em decorrência de doenças relacionadas à poluição do ar, como doenças pulmonares, doenças cardiovasculares e cânceres, segundo estimativas da Prefeitura, a partir de plataforma disponibilizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A ação é coordenada pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova) e pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), e desenvolvida em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC). A rede de monitoramento também é apoiada pela Aceleradora de Políticas Públicas e pela Parceria por Cidades Saudáveis, que é tema da Cúpula realizada em Londres.

Cúpula de Parcerias para Cidades Saudáveis

O prefeito José Sarto participa da 1ª Cúpula de Parcerias para Cidades Saudáveis a convite da Bloomberg Philanthropies, que realiza o evento em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a organização global de saúde Vital Strategies.

Fortaleza é uma das 70 cidades ao redor do mundo que integram a Parceria para Cidades Saudáveis, uma rede prestigiosa global de 70 cidades comprometidas em salvar vidas por meio da prevenção de doenças não transmissíveis e lesões.