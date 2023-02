Unifor prorroga prazo para conclusão de processo seletivo do programa de bolsas filantrópicas

A Fundação Edson Queiroz prorrogou o prazo para a conclusão do processo seletivo do programa 'Super Bolsas Filantrópicas'. O envio da documentação comprobatória dos dados informados na inscrição pode ser feito, agora, até a próxima terça-feira (28), tanto de maneira online como fisicamente, na Universidade de Fortaleza (Unifor).

Além disso, é necessário que os pré-selecionados façam o processo seletivo habitual para ingressar na universidade, bem como a matrícula no curso selecionado.

Quem tiver dúvidas ou sentir alguma dificuldade no processo, pode realizar todas as etapas da seleção no setor Sucesso do Aluno, no térreo da reitoria da Unifor. O serviço fica disponível de segunda a sexta-feira, de 8h às 21h, e aos sábados, de 8h às 12h.

No local, o candidato pode imprimir, digitalizar e fazer o upload da documentação, além de inserir as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e dos processos seletivos anteriores da Unifor, bem como realizar a prova online (redação) e a matrícula no curso de sua pretensão.

Veja o passo a passo

Processo seletivo para ingresso na Unifor

Alunos da Unifor pré-aprovados no programa 'Super Bolsas Filantrópicas' precisam apenas enviar sua documentação comprobatória pelo endereço www.unifor.br/cebas;

Estudantes de outras instituições de ensino superior pré-aprovados no programa devem realizar a transferência para Unifor e remeter documentação online;

Candidatos com ensino médio completo e pré-aprovados na seleção também devem enviar documentação comprobatória, mas precisam seguir o processo seletivo da Unifor, a partir da inscrição: 1) Notas do Enem de edições entre 2009 e 2022 (a pontuação precisa ser igual ou superior a 450, sem que nenhuma prova tenha sido zerada); 2) Notas de vestibulares anteriores da Unifor, de 2017 a 2021; ou 3) Realização de redação online.

Os candidatos que optaram por cursos de graduação a distância e se matricularam a partir de 18 de fevereiro iniciarão as aulas apenas em abril. Já os candidatos que escolheram cursos de graduação presencial têm até 3 de março para realizar o processo seletivo e até 8 de março para efetuar a matrícula.

Remessa de documentos

Os documentos precisam ser enviados em uma única remessa, não sendo possível adicionar novos arquivos. A documentação incompleta pode levar ao indeferimento da inscrição. A lista de documentos exigida está disponível no anexo II do Edital.

Links dos processos seletivos

Para candidatos que optaram por graduações a distância (EAD):

Redação online: https://inscricaoead.unifor.br/login/674

Enem: https://inscricaoead.unifor.br/login/672

Notas de processos seletivos anteriores da Unifor: https://inscricaoead.unifor.br/login/673

Transferência: https://inscricaoead.unifor.br/login/1100

Para candidatos que optaram por graduações presenciais:

Redação online: https://inscricao.unifor.br/login/681

Enem: https://inscricao.unifor.br/login/679

Notas de processos seletivos anteriores da Unifor: https://inscricao.unifor.br/login/680

Transferência: https://inscricao.unifor.br/login/5720231

Para tirar dúvidas

O Programa Super Bolsas Filantrópicas disponibiliza, em suas redes sociais, publicações para tirar dúvidas dos candidatos sobre os próximos passos do processo seletivo. Se o candidato ainda tiver alguma dúvida, ele pode recorrer à Central de Bolsas de Estudo da Unifor. Os contatos podem ser feitos por telefone ou WhatsApp, nos números (85) 34773000 – opção 1 e (85) 9.9246.6625.