UFC abre hospital universitário com atendimento grátis para estudantes; veja como acessar

Os estudantes dos cursos presenciais de graduação da Universidade Federal do Ceará (UFC) podem receber atendimento médico com a inauguração do Centro de Especialidades Médicas (CEMUFC), na última terça-feira (14). São disponibilizados 200 consultas semanais de áreas como clínica médica, ortopedia e otorrinolaringologia.

O Centro de Especialidades está no bairro Benfica e funciona para atendimento de cerca de 29 mil alunos, conforme a Instituição. Além das consultas, serão feitas perícias médicas para concessão, por exemplo, do regime especial de estudos ou trancamento da matrícula.

Também serão realizadas acompanhamento de pendências para ingresso nas residências universitárias, além da avaliação médica dos candidatos aprovados na cota de pessoas com deficiência do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Especialidades

Clínica Médica

Ortopedia

Otorrinolaringologia

Anestesiologia

Psiquiatria

Enfermagem

Estão mobilizados três clínicos gerais, três psiquiatras, um ortopedista, um otorrinolaringologista, um anestesista, três enfermeiras e duas técnicas de enfermagem para os atendimentos. Também integram a equipe o administrativo, de serviços gerais e de segurança.

Legenda: Atendimentos médicos podem ser agendados pelo sistema universitário Foto: Ribamar Neto/UFC

Os agendamentos são feitos pelo sistema universitários usados pelos estudantes da UFC chamado SIGAA. Basta clicar no “Portal do Discente”, depois em “Agendamentos” e por fim “Agendar Atendimento”.

A ampliação da assistência médica ajuda, principalmente, os estudantes em situação socioeconômica vulnerável, como considera o reitor da UFC, Cândido Albuquerque, em entrevista à comunicação da Instituição.

“Ter acesso a um atendimento médico de qualidade dentro da própria Universidade, além de ajudar na manutenção da saúde do nosso corpo discente, ajuda a desafogar também o Sistema Único de Saúde, já em situação crítica”, explicou.

Há expectativa de ampliação do serviços a estudantes da pós-graduação e aos servidores do quadro da Instituição.

Funcionamento do CEMUFC

Os atendimentos médicos da UFC começaram a funcionar no espaço do CEMUFC em março do último ano, após a conclusão da reforma no local, mas teve a inauguração adiada por questões institucionais e devido ao período de defeso eleitoral.

Foram destinados R$ 750 mil para as obras de implantação da clínica, além de R$ 12 mil para intervenções artísticas na unidade. O imóvel sediava uma residência universitária, mas estava desocupado e recebeu um projeto de recuperação estrutural.

