Três pessoas ficam feridas após telhado desabar em Itapipoca; veja vídeo

Três pessoas ficaram feridas, nessa quarta-feira (16), após o telhado de uma estrutura ceder no bairro Madalenas, em Itapipoca. Na ocasião, funcionários realizavam uma obra no teto do local quando ele desabou.

Conforme informações fornecidas pelo Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, o trio deu entrada na unidade apenas com escoriações e recebeu alta no mesmo dia, no turno da tarde.

Uma câmera de segurança do local flagrou o momento em que o telhado desaba enquanto pelo menos três indivíduos realizavam reparos em cima dela. Os trabalhadores despescam com o teto.

Nas imagens também é possível observar que outras pessoas auxiliam a obra na estrutura. Após o teto ceder, elas ajudam os colegas atingidos. Não há informações do que poderia ter causado o incidente.

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE