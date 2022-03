Rompimento de barragens e inundações fazem Várzea Alegre decretar situação de emergência

O prefeito de Várzea Alegre, José Helder Máximo de Carvalho, decretou situação de emergência por 180 dias em função de chuvas intensas que atingiram a cidade da Serra da Ibiapaba no último sábado (12).

A condição "anormal" foi publicada no Diário Oficial do Município nessa terça-feira (15), três dias após as fortes precipitações.

Segundo o documento, as chuvas tiveram índices pluviométricos de até 260 milímetros, o que causou o rompimento de 11 barragens, inundações em comunidades rurais e danos às famílias. No intervalo de apenas quatro horas, foram 75 milímetros.

As barragens de pequeno e médio porte provocaram alagamentos principalmente nos distritos de Canindezinho, Naraniú, Calabaça e parte da sede rural de Várzea Alegre.

Os altos índices fizeram ainda com que famílias ficassem desalojadas e sem água potável, edificações desmoranassem ou na iminência de ruir e na condenação de outras estruturas.

Em relação aos danos ambientais, o decreto atesta que houve perda da biodiversidade local, surgimento de processo erosivo e consequentes prejuízos econômicos públicos e privados.

Trantornos

Durante as precipitações que caíram no município, alunos de uma escola no distrito de Manhoso, na zona rural, precisaram enfrentar a pé uma forte enxurrada para chegar à unidade de ensino.

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra os estudantes se agarrando a uma corda para não cair com a correnteza. Eles atravessam o trecho de mata com água na altura do joelho, e são ajudados por alguns homens.