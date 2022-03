Carro fica destruído após cilindro de GNV explodir em Maracanaú

O cilindro de Gás Natural Veicular (GNV) de um carro explodiu na tarde desta quarta-feira (16) em um posto de combustível na avenida Dr. Mendel Steinbruch, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, deixando o veículo completamente destruído. Ninguém ficou ferido.

Gilmário de Oliveira, funcionário do posto, disse ao Diário do Nordeste que o condutor do veículo não estava em seu interior no momento da explosão, que aconteceu quando o carro era abastecido.

"Esse é um procedimento padrão. A gente pede para o cliente descer. Ele já tinha descido, quando o funcionário do posto colocou para abastecer e se afastou. E aí explodiu", conta.

Segundo ele, o veículo fazia o abastecimento teste após a instalação do GNV. "Ninguém sabe a causa, mas como foi primeiro abastecimento e explodiu, talvez a instalação tenha sido feita de forma incorreta", aponta.

Legenda: Carro fica destruído após a explosão Foto: Arquivo Pessoal

Estilhaços atingiram outros carros

Apesar da violência da explosão, o funcionário disse que ninguém ficou ferido, e que estilhaços atingiram apenas a parede do posto de combustível e outros veículos que estavam próximos ao local.

Ainda conforme Gilmário, os Bombeiros estiveram no local e isolaram a área. Até o início da noite desta quarta-feira, a perícia era aguardada.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e aguarda retorno.