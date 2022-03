Chuva rompe barragem entre Jericoacoara e Preá e impede um dos acessos à Vila; veja vídeo

A forte chuva na região de Jericoacoara, no Litoral Norte, entre esta terça-feira (15) e quarta-feira (16), fez com que a barragem do Riacho Doce transbordasse e alagasse a passagem entre a Praia do Preá e Jeri. Conforme relatos, motoristas estão tendo dificuldades para se deslocar pelo trecho.

A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara confirmou o alagamento, mas informou que a via de acesso principal à Vila não está comprometida.

Motoristas e turistas que desejam chegar em Jericoacoara podem usar a estrada e a rodovia. Segundo a Prefeitura, o trecho do Riacho Doce é apenas um atalho.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre terça (15) e esta quarta choveu 29 milímetros (mm) em Jericoacoara. Cruz, município vizinho, teve precipitação de 57 mm.