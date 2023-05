Três pessoas ficam feridas após raio atingir casa em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará

Três integrantes da mesma família ficaram feridas após um raio atingir e destruir parte de uma casa, em Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste do Ceará, na tarde dessa terça-feira (16). As vítimas, duas mulheres e uma criança de dois anos, foram hospitalizadas e tiveram alta nesta quarta-feira (17).

A dona de casa Benedita Amorim, de 23 anos, estava na rede com o filho pequeno quando foi atingida pelo pedaço de uma parede que caiu sobre eles. Ela diz que chovia no momento, que não se lembra bem do que aconteceu e conta ter sido socorrida pela sogra, a dona do imóvel.

"Minha sogra disse que escutou um estrondo. Eu não lembro bem. Levei um choque e quando vi ela estava tirando o neném debaixo das coisas e puxando a gente. Saí sem conseguir ouvir nada querendo saber o que aconteceu", disse ao Diário do Nordeste.

Mesmo ferida no pé, Benedita fala que a sogra conseguiu pedir ajuda a um conhecido, que as levou com a criança ao hospital do Município. A dona de casa sofreu cortes no rosto causado por estilhaços dos tijolos, enquanto o filho teve cortes na barriga e ferimentos no braço.

Legenda: Duas mulheres e uma criança de dois anos ficaram feridas Foto: Arquivo pessoal / Idomilson Martins

Prejuízos

Imagens da casa onde a família estava mostram paredes e móveis destruídos pelo raio, que, segundo Benedita, pode ter atingido uma torre de internet próxima, resvalando no imóvel. "Queimou tudo, televisão, geladeira. As paredes caíram, portas, janelas, até pratos e copos quebraram. Foi um impacto muito grande", afirma.

Por enquanto, a família se abriga na casa de parentes e está contando com doações para tentar se reestruturar. Conforme Benedita, interessados em ajudar podem enviar Pix para o telefone (88) 98213-2904.

Mais de 221 mil raios em 2023

Até abril deste ano, a Enel Distribuição Ceará contabilizou 221.570 raios em todo o Estado. Este número supera os 97.795 raios registrados em 2021, e os 181.346 em 2022.

Segundo o Sistema de Monitoramento e Alerta que monitora, entre outras ocorrências, as descargas atmosféricas no Ceará, março deste ano é o mês com maior número de descargas atmosféricas nos últimos 4 anos, com 76.767 descargas.