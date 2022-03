Tradicional missa de Padre Cícero ocorrerá sem restrição de público pela primeira vez em 2 anos

O progressivo avanço da vacinação contra a Covid-19, no Ceará, tem possibilitado algumas flexibilizações, em que pese a importância da manutenção dos cuidados básicos nesta pandemia. No âmbito religioso, Juazeiro do Norte dará um importante passo neste fim de semana. Após dois anos, a tradicional missa de Padre Cícero, realizada dia 20 de cada mês, será celebrada sem qualquer restrição de público.

Para Angelita Maciel, articuladora das pastorais da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro, o regresso, "além de muito esperado", tem uma simbologia especial.

"O romeiro nunca antes tinha vivido essa situação de distanciamento. E, nossa religião diz muito sobre estar junto, estar presente. Este retorno é como se tornasse mais viva essa religião comunitário e solitária", avalia.

Historicamente, a missa reúne, em média, cerca de 40 mil devotos. No entanto, para esta edição, a primeira sem qualquer restrição, este número pode subir.

"Não temos como fazer uma estimativa de público. Muitos romeiros, de vários estados, manifestam a saudade e o desejo de vir [a Juazeiro do Norte]. Portanto, podemos ter um público bem além", avalia Angelita.

Cuidados

Apesar das flexibilizações expressas nos últimos decretos, Angelita alerta para a necessidade de os fieis se manterem vigilantes. Ela destaca que "a pandemia não acabou" e que será preciso a adoção de alguns cuidados.

"A vacina nos conferiu um ambiente mais tranquilo, mas a pandemia ainda segue. Será necessário que todos usem máscaras e que usem álcool em gel. Recomendamos, inclusive, que os devotos tragam [o álcool] de suas casas", ressalta.

Conforme a assessoria de comunicação da Basílica, "haverá voluntários na entrada e nas laterais da Igreja orientando quanto ao uso da máscara". Questionado como seria a cobrança do passaporte, a assessoria respondeu que "nas igrejas não é cobrado passaporte da vacina".

De acordo com o decreto do último dia 4 de março, ficaram liberados, sem limitação de público, os eventos sociais e esportivos. No entanto, tais eventos devem exigir o comprovante da vacinação da 3ª dose e uso obrigatório de máscara.

A Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (Amaju) destacou que o "Município seguirá realizando as ações de fiscalização para cumprimento dos decretos de convivência com a Covid-19".

Ainda segundo o órgão, "será verificado o limite de público para eventos, além da exigência de comprovante vacinal e máscaras, como preconizado pelo decreto atualmente em vigência".

Amaju Ressaltamos que tais medidas são extensivas a todo e qualquer evento que se realize na cidade, não havendo tratamento diferenciado em nenhuma circunstância.

Esses cuidados coletivos serão determinantes, na avaliação da articuladora das pastorais, para que as próximas romarias sejam igualmente presenciais.

"Vai depender de como estará o cenário [epidemiológico]. Se continuar assim, teremos de volta as romarias presencias, mas precisamos colaborar", concluir Angelita Maciel.

A próxima grande romaria em Juazeiro do Norte será realizada em 20 de julho, data em que se homenageia a morte de Padre Cícero, fundador do Município, o maior do Interior cearense.

Ciclo de Romaria em Juazeiro do Norte:

29 de janeiro a 2 de fevereiro: Romaria de Nossa Senhora das Candeias;

24 de março: Semana do nascimento do Padre Cícero;

20 de julho: Romaria em memória da morte do Padre Cícero;

10 a 15 de setembro: Romaria de Nossa Senhora das Dores ;

24 de setembro a 5 de outubro: Romaria de São Francisco;

29 de outubro a 2 de novembro: Romaria de Finados;

30 de novembro: Ordenação do Padre Cícero;

23 de dezembro a 6 de janeiro: Romaria do Ciclo Natalino.

Legenda: Cerca de três milhões passavam, antes da pandemia, todos os anos por Canindé Foto: Divulgação

Outros eventos religiosos

Entre os meses de setembro e outubro, dois outros importantes eventos religiosos compõem o calendário cearense. Ambos, no entanto, ainda não possuem definição se serão presenciais.

"É muito prematuro. Temos alguns meses pela frente e tudo será decidido com base no cenário pandêmico", destacou a assessoria da Basílica Santuário de São Francisco, em Canindé.

Durante os 11 dias de festejos em homenagem a São Francisco das Chagas, principal evento religioso da cidade, entre 700 mil a 1 milhão de pessoas visitam a cidade. Já anualmente, estima-se que três milhões de romeiros visitam Canindé.

Em Santana do Cariri, no Sul do Estado, a Romaria de Benigna ocorre no mês de outubro. Segundo o secretário de Turismo e Cultura do Município, Ypsilon Rodrigues Félix, as definições também serão posteriores. "A tendência é que ocorra presencial", diz.

Legenda: Caso ocorra a beatificação da 'Menina Benigna' neste ano, romaria poderá contar com mais de 100 mil devotos Foto: Reprodução/Diocese de Crato

O evento reúne cerca de 40 mil pessoas, o que representa cinco vez mais do que a população urbana da cidade. Neste ano, porém, há a expectativa de que ocorra e beatificação de Benigna e isso inflaria a quantidade de fieis.

"Estamos esperando o Vaticano remarcar a data. Seria em 2020, mas foi adiada por conta da Pandemia. Temos a expectativa de que seja em outubro. Caso isso ocorra, deveremos receber mais de 100 mil pessoas", avaliou o secretário.