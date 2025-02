Seduc fará nova convocação de concursos para professores regulares e indígenas no CE; veja detalhes

A Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) realizará, em breve, uma nova convocação de remanescentes dos concursos para professores da rede pública regular e indígena. Os dois processos ocorrerão simultaneamente, segundo informou a titular da pasta, Eliana Estrela, em entrevista ao Diário do Nordeste.

No caso dos professores do ensino regular, o processo será a finalização das convocações do certame homologado em 2018. Em setembro de 2023, o governador Elmano de Freitas prorrogou a validade do concurso, que encerra em setembro deste ano.

Por isso, Eliana afirma que o chefe do Executivo estadual decidiu antecipar o chamamento, “autorizando fazer a convocação para zerar o concurso”. “Vamos chamar todos os que estão na reclassificação”, confirma.

Ao todo, serão chamados 13 concursados de ensino regular e mais 9 do concurso indígena.

O chamamento “vai ser imediato”, garante Estrela. “Na próxima semana, fazemos o edital de chamamento para convocar. O governador já autorizou, então agora é mais um trabalho interno da Secretaria”.

A lotação, indica a gestora, “vai depender da carência de onde precisamos e da disponibilidade dos professores”.

Como funciona a convocação

Todas as etapas da convocação, nomeação, lotação, posse e do exercício são realizadas por meio do Sistema de Convocação. A ferramenta foi desenvolvida para tornar os procedimentos mais ágeis e autônomos, dando celeridade à ação e garantindo uma tramitação mais rápida.

Nesse espaço, cada convocado realiza, individualmente, um cadastro pessoal e funcional. Também é possível solicitar a lotação inicial, submeter a documentação obrigatória à posse e enviar o termo de posse. Além disso, o usuário poderá solicitar reclassificação, observando o que normatiza o edital.

Antes de iniciar as ações no Sistema de Convocação, é fundamental a leitura e apropriação das orientações/informes disponíveis no site da Seduc.

Aumento salarial

Na conversa com a reportagem, Eliana Estrela também destacou o aumento de 6,27% concedido pelo Governo do Estado aos profissionais da educação.

Após a mesa de negociação com a categoria, foi definido que o índice será retroativo a 1° de janeiro e valerá para toda a carreira, contemplando educadores ativos, aposentados, pensionistas e temporários.

“O governador ficou de, na próxima semana, enviar a mensagem para a Assembleia Legislativa e, depois de aprovada, vamos para os trâmites finais de folha de pagamento”, detalha.

A secretária afirmou que definições sobre pagamento integral ou parcelamento do reajuste dependerão dos estudos finais da medida.