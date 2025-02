O piso salarial dos professores da rede estadual de ensino do Ceará será reajustado em 6,27% para 2025. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas nesta terça-feira (11), durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

O percentual atualizado será válido para efetivos, temporários, pensionistas e aposentados, contemplando também o retroativo a janeiro de 2025.

Veja também Ceará Elmano confirma que professores da rede estadual do Ceará terão piso salarial reajustado PontoPoder Câmara de Fortaleza aprova reajuste de 6,27% para professores, assistentes de Educação Infantil e secretários

O projeto de lei para aprovação do novo piso será enviado à Assembleia Legislativa do Ceará na semana que vem, anunciou também o governador. Após votado, o texto segue para sanção do Executivo.

Conforme Elmano, o reajuste acontece por meio da “mesa efetiva de diálogo” com o Sindicato Apeoc, que representa os servidores estaduais da educação. Para o governador, trata-se de uma “construção de entendimento muito importante para educação do Ceará”, visando “fortalecer a carreira de magistério no Estado”, ressaltou Elmano.

OUTROS PONTOS DA NEGOCIAÇÃO

Em abril deste, deve-se iniciar o processo que implementa a promoção sem titulação de 2024. Além disso, o pagamento do retroativo do piso salarial de 2024 para aposentados deve ser antecipado para o primeiro semestre.

Além disso, também há negociações em andamento com o Governo Federal para antecipar o precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Elmano também prometeu convocar os remanescentes do último concurso de magistérios e abrir processo para ampliação definitiva de carga horária dos professores estaduais ainda este ano.