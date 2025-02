Câmara de Fortaleza aprova reajuste de 6,27% para professores, assistentes de Educação Infantil e secretários

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, nesta quarta-feira (5), reajuste de 6,27% no piso salarial do magistério da Capital. A medida contempla professores, assistentes de Educação Infantil e secretários de unidade escolar.

A matéria foi aprovada em regime de urgência, após um novo texto do Poder Executivo Municipal sobre o assunto chegar à Casa nesta quarta. O projeto de lei 70/2025 corrigiu atecnias identificadas na mensagem enviada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) na terça (4). Com isso, as cargas horárias do magistério foram adequadas ao que prevê o estatuto da classe, passando de 240h para 200h e de 120h para 100h.

Além disso, tabelas salariais dos níveis superior e médio do magistério foram unificadas, e secretários escolares passaram a fazer jus ao reajuste. Os vereadores também aprovaram aumento no valor do auxílio de dedicação integral, que passa a ser de R$ 17,53 ao dia.

O incremento salarial passa a valer a partir de janeiro deste ano, ou seja, haverá pagamento de retroativo. A correção já contempla a categoria com a revisão geral dos servidores municipais, que ainda será discutida e aprovada.

Com a aprovação na Câmara de forma consensual entre base e oposição, a matéria segue para sanção do prefeito petista.

Impacto financeiro

O reajuste salarial aprovado nesta terça deve gerar um impacto de R$ 172,9 milhões ao ano para os cofres da Prefeitura, considerando o pagamento de efetivos, temporários, aposentados, pensionistas e seus respectivos encargos trabalhistas. Assim, o custo do magistério da Capital deve passar de R$ 2,7 bilhões para R$ 2,9 bilhões.

Já o incremento do auxílio de dedicação integral deve gerar um aumento de R$ 2,5 milhões nas despesas do município, saindo de R$ 40,3 milhões para R$ 42,8 milhões.

Veja o valor da remuneração do magistério de Fortaleza

Para carga horária de 100 horas

Nível médio: R$ 2.440,28 (referência 1) a R$ 4.508,64 (referência 32)

Graduação: R$ 2.956,04 (referência 1) a R$ 5.461,55 (referência 32)

Especialização: R$ 3.688,25 (referência 1) a R$ 6.814,37 (referência 32)

Mestrado: R$ 4.444,94 (referência 1) a R$ 8.212,41 (referência 32)

Doutorado: R$ 5.167,87 (referência 1) a R$ 9.548,11 (referência 32)

Para carga horária de 200 horas