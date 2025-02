Elmano reconhece falha em sistema de lotação dos professores temporários e diz que ‘não tem problema em pedir desculpa’

O governador Elmano de Freitas (PT) reconheceu os problemas para a lotação de professores temporários na rede estadual de ensino, que retomou as atividades nessa quarta-feira (5) com a falta de docentes, durante entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (6). O gestor afirma que nas próximas horas a lotação dos aprovados deve ser resolvida por completo.

"Eu não tenho nenhum problema em pedir desculpa aos professores por algum transtorno que tenha tido. Não é para ter, mas infelizmente teve, e vamos buscar resolver o mais célere possível”, afirma Elmano. Nos últimos dias, aprovados têm apontado falhas no sistema de cadastro e análise de títulos de pós-graduação – um dos critérios adotados para a lotação.

"Nós já estamos com mais de 90% dos professores lotados, tem ainda alguns para fazer isso e vamos buscar nas próximas horas lotar todos eles. Nós buscamos garantir uma seleção pública para todos os professores e professoras temporários", garante o governador.

Para Elmano, o principal é garantir a transparência no processo para selecionar os melhores candidatos capazes de dar qualidade ao ensino. O governador visitou as instalações da escola Escola de Ensino Médio Deputado Paulo Benevides, na Messejana, na manhã desta quinta (5) para das boas-vindas aos alunos.

"Nós tivemos algumas questões pontuais que a Seduc está agarrada com esse problema buscando resolver. Essa questão é muito pequena diante do tamanho que são os resultados significativos que a escola pública do Ceará tem e que para nós é sempre motivo de orgulho", ponderou.

Legenda: Governador visitou as instalações de uma escola pública no retorno das atividades de ensino em 2025 Foto: Lucas Falconery

O início do ano escolar estava previsto para a última segunda-feira (3), sendo adiado para a quarta-feira (5) em meio às dificuldades para concluir a distribuição dos professores aprovados por unidades de ensino. Mesmo com o retorno, algumas unidades precisaram liberar estudantes mais cedo pela falta de docentes.

Denúncias sobre a seleção

Na última sexta-feira (31), o Diário do Nordeste noticiou denúncias feitas pelos docentes que participaram da seleção de professores temporários para a rede estadual do Ceará. Uma das principais queixas foi que, durante a avaliação dos títulos, o instituto responsável pela realização do certame zerou ou invalidou documentos sem fornecer explicação.

Também houve reclamações sobre a lotação, que teve início cinco dias após o previsto e foi marcada por instabilidades na plataforma. Nessa etapa, os editais com as carências escolares são divulgados e ficam abertos durante 48 horas para que os professores possam se inscrever. Nos últimos dias do procedimento, docentes relataram que as inscrições haviam desaparecido do sistema.