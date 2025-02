Após denúncias, Elmano diz que seleção de professores temporários na Seduc ‘privilegia o mérito’

Em meio a denúncias de falhas na seleção de professores temporários para a rede estadual de educação do Ceará, o governador Elmano de Freitas defendeu a transparência do certame e reforçou que o processo “privilegia o mérito do profissional”.

A declaração foi dada à imprensa na manhã desta segunda-feira (3), durante abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). “Estamos animados, achamos que a seleção é adequada, que privilegia essencialmente o critério de mérito do profissional a ser contratado”, afirmou Elmano.

Uma das maiores críticas dos candidatos se refere aos pesos da prova e dos títulos na nota final: o edital previa que a prova objetiva valeria, no máximo, 40 pontos; e o currículo do candidato, 60 pontos.

Os docentes se queixam de que “muitos que tivessem acertado menos questões poderiam ir lá para frente, porque tinham mais títulos que outros”, como declarou uma candidata ao Diário do Nordeste.

Outra falha apontada pelos professores foi sobre o sistema de avaliação, que zerou ou invalidou documentos de títulos. “Tenho graduação, mestrado e especialização, e quando saiu o resultado dos títulos, a minha pontuação estava simplesmente zerada”, acrescentou a professora.

Em resposta, Elmano apontou que o que o Governo do Estado fez “foi uma alteração que garante que todos os professores temporários sejam selecionados em uma seleção transparente, que os melhores são aqueles que são os contratados e, portanto, um melhor para a educação pública da nossa rede.”

O governador disse ainda que, para reforçar essa ideia, espera ampliar a contratação de docentes por meio de concurso público, “pra termos ainda mais fortemente o mérito como aquilo que é central na escolha do professor que vai dar aula pros nossos filhos”.

“Porque evidentemente o que queremos é uma escola de máxima qualidade, e isso implica selecionar muito bem os professores”, acrescentou.

Além disso, os candidatos denunciam instabilidades na lotação, prevista para iniciar no dia 22 de janeiro, mas cujos primeiros editais só saíram no dia 27. Nessa etapa, os professores acessam a lista de escolas com carência e se inscrevem. Segundo eles, nos últimos dias, as inscrições desapareceram da plataforma.

Sobre isso, problema que atrasou o início do ano letivo na rede estadual, o governador reconheceu as falhas e garantiu que “estamos buscando resolver para as aulas começarem amanhã (5)”. As aulas deveriam ter iniciado nesta segunda-feira (3).

Seleção de professores

A seleção pública de docentes temporários para escolas da rede estadual do Ceará foi lançada em outubro de 2024, por meio do edital n.º 008/2024, para suprir uma demanda da rede e da própria categoria. Contudo, o processo foi envolto em impasses entre os candidatos e o Governo do Estado.

O certame teve cerca de 40 mil inscritos e 31 mil aptos a ocuparem vagas temporárias, que somam aproximadamente 12 mil, segundo dados do Sindicato dos Servidores Públicos lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do Estado do Ceará (Apeoc).

De acordo com a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), até o fim de janeiro, mais de 570 escolas já haviam preenchido as vagas por meio da seleção, que “é o maior banco de professores temporários do País”.